Плавучий госпиталь ВМС США направляется в Нью-Йорк на борьбу с коронавирусом

ВМС США направит тысячекоечный плавучий госпиталь в гавань Нью-Йорка, чтобы помочь крупнейшему мегаполису страны в борьбе со вспышкой коронавируса.

«Это – экстраординарный шаг, безусловно. Это – буквально плавучий госпиталь, и он увеличит количество койкомест», – заявил в среду в беседе с журналистами губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

На данный момент в штате Нью-Йорк подтверждены 2 914 случаев заражения коронавирусом – больше всего в сравнении с другими штатами. Власти штата увеличили мощности для тестирования до 15 тысяч в день и ожидают, что число инфицированных людей продолжит расти. Около 23% зараженных сейчас госпитализированы. По словам губернатора, 108 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.

Куомо заявил, что он и президент Дональд Трамп «ведут одну войну» и находятся «в одной траншее». Губернатор рассказал об итогах своей беседы с Трампом, который дал добро на развертывание госпитального судна USNS Comfort в нью-йоркской гавани. Помимо тысячи больничных коек, судно оснащено несколькими операционными.

Куомо и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио уже несколько дней говорят о том, что больничная система города может быстро оказаться перегружена по мере увеличения числа больных. Они ищут способы для увеличения количества больничных коек и привлечения к работе большего числа медиков. Куомо призвал недавно вышедших на пенсию медицинских работников вернуться к работе.

«Мы не можем построить новые больницы за 45 дней», – признал Куомо, –Федеральное правительство может быть здесь чрезвычайно полезным. И нам нужна помощь федерального правительства».

На пресс-конференции в Вашингтоне президент подтвердил, что отправит в Нью-Йорк плавучий госпиталь, и похвалил губернатора за его усилия. Тон, в котором общаются президент-республиканец и губернатор-демократ, стремительно потеплел всего за два дня: еще позавчера Куомо и Трамп критиковали друг друга в твиттере.

Новые меры

Губернатор также объявил о новых мерах, которые будут введены в штате, в котором живут 19,5 миллионов человек.

Куомо сказал, что подпишет распоряжение, обязывающее большинство компаний к тому, чтобы на работу выходили не более половины их работников. Этот переход на "удаленную" работу будет способствовать меньшему числу людей на улицах и замедлению распространения вируса. От этого требования будут освобождены продуктовые магазины, аптеки и транспортные компании.

На этой неделе губернатор своим решением обязал все бары и рестораны, чтобы они продавали товар только на вынос или с доставкой на дом, и запретил любые собрания численностью более 50 человек.