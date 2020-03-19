«Чего ждать от коронавируса?»: отвечает аналитик судьбы Алексей Гришин

Эксперт спрогнозировал массовые заболевания еще в прошлом году. Сильно переживать не стоит.

Как долго еще продлится пандемия коронавируса в мире? Пока ученые разрабатывают вакцину, а люди запасаются гречкой, мы решили спросить о прогнозах на год у аналитика судьбы, читающего карты таро и занимающегося китайской астрологией ба-цзы, Алексея Гришина. Аналитик сделал прогноз на год и успокоил – скоро коронавирус утихнет.

«Он скоро пройдет. Чем теплее будет… Это все большой поток воды. Это год Металлической Крысы. Металл тонет в воде. В чем фишка: металл – это легкие, все, что связано с дыханием. Металл в крысе умирает. Т.е. вирус, который связан с легкими, с простудой. Все, кто занимается ба-цзы, мы написали об этом еще в своих блогах в прошлом году», — объяснил он.

Алексей Гришин добавил, что 2020 год является холодным с точки зрения китайской астрологии ба-цзы. А потому простудные заболевания и кризис рынка являются главными тенденциями этого года. Интересно, что Гришин предсказывал возможные заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем, еще в декабре 2019 года.

Напомним, ранее Минздрав предупредил, что маски бесполезны при защите здоровых людей от коронавируса.

Между тем в стране ввели режим повышенной готовности из-за вируса.