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Стелла «Крым — край Партизанской славы» возле пункта пропуска «Джанкой»…

Владислав Сергиенко/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/619/12654619/RIAN_5835694.HR-pic905-895x505-20504.jpg" alt="В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму" /></p> <p>

В Министерстве иностранных дел России рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название «Марш на Крым».

По ее словам, организаторами провокации выступают участники «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России).

Захарова уточнила, что Москва призывает украинские власти не совершать этого.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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