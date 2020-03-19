В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

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Стелла «Крым — край Партизанской славы» возле пункта пропуска «Джанкой»…
Владислав Сергиенко/РИА «Новости»
В Министерстве иностранных дел России рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название «Марш на Крым».
По ее словам, организаторами провокации выступают участники «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России).
Захарова уточнила, что Москва призывает украинские власти не совершать этого.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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