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Министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Дэвис (слева) и главный переговорщик ЕС…

Francois Lenoir/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/313/10729313/RTS17NY9-pic905-895x505-43415.jpg" alt="Главный переговорщик ЕС по Brexit заразился коронавирусом" /></p> <p>

Главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье сообщил, что заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я хотел бы проинформировать вас, что взятый у меня анализ на COVID-19 показал положительный результат », — написал Барнье.

Он отметил, что чувствует себя хорошо и сохраняет позитивный настрой.

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