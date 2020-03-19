Главный переговорщик ЕС по Brexit заразился коронавирусом

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Главный переговорщик ЕС по Brexit заразился коронавирусом

Министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Дэвис (слева) и главный переговорщик ЕС…

Francois Lenoir/Reuters

Главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье сообщил, что заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я хотел бы проинформировать вас, что взятый у меня анализ на COVID-19 показал положительный результат », — написал Барнье.

Он отметил, что чувствует себя хорошо и сохраняет позитивный настрой.

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