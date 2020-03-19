Киевский журналист признал невозможность вернуть Крым

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Киевский журналист признал невозможность вернуть Крым

Сергей Мальгавко/РИА «Новости»

Переехавший из Крыма в Киев журналист немецкой радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk Денис Трубецкой признал, что полуостров потерян для Украины, передает InoSMI.

Трубецкой рассказал, что в 2014 году он стал свидетелем воссоединения Крыма с Россией.

«Севастополь … в те дни был в экстазе», — вспоминает он.

«Между Киевом и Крымом сейчас существует реальная граница, хотя Украина называет ее только «административной». Она не исчезнет ни завтра, ни послезавтра», — заключил журналист.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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