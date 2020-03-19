Люди в панике выбегали из домов: США всколыхнуло мощное землетрясение

Около 73 000 домов и предприятий остались без электричества в Солт-Лейк-Сити, некоторые люди бежали из своих домов на улицу, когда посуда падала с полок, а картины — со стен. Рейсы в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити прекратились, а диспетчерская вышка и залы были эвакуированы. Землетрясение также привело к остановке скоростного трамвая в Солт-Лейк-Сити и пригородах.

Жители Колорадо, Айдахо, Вайоминга и Невады сообщили, что также почувствовали землетрясение.

В центре Солт-Лейк-Сити церковь Иисуса Христа Святых последних дней получила незначительные повреждения. Губернатор Юты Гэри Герберт предупредил людей о том, чтобы держаться подальше от центра Солт-Лейк-Сити, пока рабочие проверяют ущерб.

По словам официального представителя управления по чрезвычайным ситуациям штата Юта Джо Догерти, сообщений о пострадавших не поступало.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился недалеко от Магны, к юго-западу от Солт-Лейк-Сити.

Около 2,76 миллионов человек почувствовали землетрясение. Жители рассказали, что их дома тряслись 10-15 секунд.

По словам представителей управления по чрезвычайным ситуациям Юты, это было самое сильное землетрясение в штате с 1992 года (тогда сила подземных толчков достигла 5,9 баллов).

Геологическая служба США сообщила, что в этом районе землетрясения силой 5 баллов и выше происходят примерно раз в 10 лет, землетрясения магнитудой 6 баллов и выше – примерно каждые 50 лет.