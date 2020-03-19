Крым стал невидимым для сил НАТО

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Телеведущая Екатерина Стриженова раскрыла секрет молодости
Share Tweet Share Share Email CommentsЕкатерина СтриженоваФото: @strizhenovaeТелеведущая Екатерина Стриженова поделилась секретом того, как ей удается выглядеть моложе своих лет. Она рассказала, какие манипуляции...
Нестыковки в смерти Вещего Олега
Смерть Олега окутана такой же непроницаемой тайной, как и его жизнь. Легенда о «гробовой змее», вдохновившая Пушкина на хрестоматийную балладу, - лишь часть этой...
Электронный документооборот: перспективы развития
Основными факторами, которые влияют на систему электронного документооборота, это инициативы государства в информационном развитии. Правительство уже приняло ряд законодательных актов, которые повлияли на электронный документооборот,...
«С сыном я научилась терпению»: Нелли Ермолаева после слухов о распаде семьи
Share Tweet Share Share Email CommentsЭкс-участница «ДОМа-2» переживает болезненный развод с ресторатором Кириллом Андреевым. Теледива признается, что отвлечься от грустных мыслей ей помогает маленький...