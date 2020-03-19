СМИ: Турция обратится в Фонд гарантирования кредитов, чтобы помочь пострадавшей от коронавируса экономике

Ожидается, что правительство позволит фирмам реструктурировать существующую задолженность, продлить сроки погашения кредитов и объявить о новых механизмах поддержки для предоставления кредитов под эгидой фонда, пишет Dünya, не уточняя источник информации.

Издание отмечает, что правительство республики утверждает, что её фонд кредитных гарантий является крупнейшим в мире. По состоянию на сентябрь прошлого года она предоставила займы на льготных условиях более чем на 60 млрд долларов. Правительство страхует кредиты, выданные банками в рамках этой схемы, которая получила известность в 2016 году, когда Турция ввела десятки миллиардов лир для повышения экономической активности после неудавшегося военного переворота.

Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит о новых мерах после встречи министров и высокопоставленных чиновников в среду, указывает издание.

Среди других рассматриваемых шагов — финансовая помощь фирмам в сфере услуг, туризма и транспорта — при этом несколько компаний в сфере услуг уже закрыты, сообщает Dünya.

Сокращение налогов на добавленную стоимость также может быть включено в повестку дня, и правительство также рассматривает возможность смягчения выплат уже причитающихся налогов и премий, подчёркивает издание.