Буривший Марс зонд NASA внезапно застрял и ожил только после удара ковшом (ВИДЕО)

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Буривший Марс зонд NASA внезапно застрял и ожил только после удара ковшом (ВИДЕО)

Исследователи запустили его, хорошенько огрев механической рукой.

Находящийся на Марсе  исследовательский зонд NASA InSight бурил поверхность планеты, пока не застрял. Как оказалось, почва слишком жесткая и неподатливая для аппарата.

В итоге ученым пришлось изобретать способ вновь запустить замерший зонд. Они попытались вытащить устройство, но ничего не вышо. Тогда исследователи решили его стукнуть ковшом, прикрепленным к механической руке InSight.

Применив способ, хорошо известный советским инженерам, они возобновили работу аппарата. Правда бжжрхча перед этим тренировались несколько месяцев, испугавшись сломайть очень дорогостоящее устройство. 

Теперь NASA надеются, что InSight сможет продолжить свою исследовательскую миссию и тренировка на симуляторах больше не потребуется. 

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