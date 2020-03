Буривший Марс зонд NASA внезапно застрял и ожил только после удара ковшом (ВИДЕО)

Исследователи запустили его, хорошенько огрев механической рукой.

Находящийся на Марсе исследовательский зонд NASA InSight бурил поверхность планеты, пока не застрял. Как оказалось, почва слишком жесткая и неподатливая для аппарата.

В итоге ученым пришлось изобретать способ вновь запустить замерший зонд. Они попытались вытащить устройство, но ничего не вышо. Тогда исследователи решили его стукнуть ковшом, прикрепленным к механической руке InSight.

Применив способ, хорошо известный советским инженерам, они возобновили работу аппарата. Правда бжжрхча перед этим тренировались несколько месяцев, испугавшись сломайть очень дорогостоящее устройство.

A bit of good news from #Mars: our new approach of using the robotic arm to push the mole appears to be working! The teams @NASAJPL/@DLR_en are excited to see the images and plan to continue this approach over the next few weeks. 💪 #SaveTheMole

FAQ: https://t.co/wnhp7c1gPT pic.twitter.com/5wYyn7IwVo

— NASA InSight (@NASAInSight) March 13, 2020