Об опасности всеобщего карантина рассказал эпидемиолог

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Полезные советы всем начинающим туристам
Путешествия пешком с рюкзаком за спиной — отличное хобби и дело довольно простое. Тем не менее, начинающему путешественнику полезно знать следующее: Если в походе вы...
В Казани началась церемония прощания с Иреком Миннахметовым
Церемония прощания с бывшим гендиректором «Татспиртпрома» Иреком Миннахметовым началась на стадионе «Ак Барс Арена» (ранее «Казань Арена»). Уже за 20 минут до начала выстроилась серьезная очередь из желающих проститься. ...
Террористы нарушают перемирие в Сирии
Новости Сирии сегодня, 17 марта 2020 года, не позволяют с уверенностью говорить о стабильном будущем этой страны. Причина кроется в продолжении активной фазы боевых...
«Мы сейчас делаем новую Глюкозу»: Фадеев лишает Наталью Ионову сценического имени
Продюсер Максим Фадеев сообщил о кардинальных преобразованиях компании MALFA. Основатель лейбла лишает Наталью Ионову её имени на сцене, ребрендинг ждет и «Серебро». Информация о...
Коронавирус вступил в третью фазу распространения
В Малайзии местный житель впервые заразился коронавирусной инфекцией, не выезжая за пределы страны и не контактировав с заболевшими. В связи с этим вирус начал...