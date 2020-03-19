Если вы испытываете эти признаки, значит вам удалось найти баланс между светом и тьмой

Мы состоим из света и тьмы, и важно поддерживать равновесие двух сил, чтобы достичь внутреннего мира.

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 5 мин. Просмотров 77

В этой жизни мы все стремимся отыскать равновесие, но для большинства эти поиски заканчиваются неудачей. Насколько это важно, настолько этого трудно достигнуть.

Отсутствие равновесия заставляет блуждать по миру в слишком негативном или, наоборот, слишком позитивном расположении духа. Мы теряем то, что имеем, и сходим с рельсов жизненного пути. Для того, чтобы достичь равновесия, нужно быть готовыми пройти через трудные моменты жизни и продолжать двигаться вперед, несмотря на всю ту боль, которую испытываем. Зачастую эта задача кажется невозможной.

Этот мир полон не только света, но и тьмы. Нужно быть способными принять и ту, и другую сторону вашей жизни, что позволит наслаждаться вещами, которые делают вас тем, кто вы есть. Нет, вы не должны подпитывать силу вашей темной стороны, но игнорировать и запирать внутри себя ее то же не стоит. Признание сложных и разочаровывающих частей вашей личности позволит максимально подойти к обретению внутреннего равновесия. Вы даже не можете представить, насколько вплотную сможете приблизиться к этой цели.

Итак, вот несколько признаков того, что вам, возможно, уже удалось найти баланс. Отсутствие этих признаков, скорее всего, свидетельствует о том, что вам еще предстоит пройти долгий путь. Помните, что все препятствия появляются на вашем пути по какой-то причине.

1. Вы смирились со своими недостатками.

Вы больше не зацикливаетесь на своих недостатках. Вы смогли принять их. Хотя они, скорее всего, совсем не являются тем, от чего вы в восторге, но делают тем, кто вы есть.

Равновесие означает принятие как хорошего, так и плохого. Есть стороны, над которыми мы можем работать, но есть такие части нашей личности, с которыми мы ничего не способны поделать. Только принять.

2. Вы человек скромный, но при этом вас нельзя назвать «тряпкой».

Вы не позволяете другим людям помыкать вами, но одновременно с этим остаетесь весьма скромным человеком. Вы испытываете благодарность за все, что у вас есть, и за все, что было в жизни, но сохраняете свое внутреннее «я» и не позволяете другим менять вас.

Благодаря чувству равновесия вы по достоинству цените собственную личность и прикладываете все усилия как для себя, так и для окружающих, но при этом не разрешаете им указывать, что делать.

3. Вы заботитесь о своих эмоциях.

Как уравновешенный человек, вы способны совладать с собой. Вы знаете, как и когда нужно выражать свои чувства, но при этом понимаете, в какие моменты внутренние переживания лучше держать при себе.

Личности, обладающие балансом, не блокируют важные вещи внутри себя. Они говорят все, что должны сказать, и не пытаются сдержаться, когда приходит нужное время.

4. Вы больше не носите маску.

Вы больше не носите маску, которая раньше позволяла прятаться от мира. Ведь вы не смогли бы обрести внутреннего равновесия, если бы притворялись тем, кем не являетесь. Только по-настоящему подлинная личность способна почувствовать истинное внутреннее равновесие.

Для этого необходимо освободиться от маски и открыть себя миру. Быть честным с самим собой – это одна самых важных вещей, хотя многие люди пытаются закрывать на это глаза. Конечно, подлинной честности достигнуть очень трудно, но это того стоит.

5. Вы верите в себя.

Вы способны верить в себя на уровне, недоступном большинству других людей. Вы знаете, кто вы и куда направлен ваш путь. Знаете, что можете достичь всего, чего хотите. И даже когда кажется, что весь мир против вас, вы все равно остаетесь своим самым большим поклонником.

6. Вы растете из ошибок, которые совершаете, и неудач, которые с вами случаются.

Вы запоминаете все те уроки, которые необходимо усвоить. Да, вы совершили некоторое количество ошибок и пережили множество неудач, но не позволили им уйти в пустоту. Человек, которым вы являетесь, и человек, которым вы были, это уже разные люди, потому что вы постоянно растете.

7. Вы не позволяете прошлому влиять на вас.

Вы не позволяете вещам, которые совершили в прошлом, определять вас настоящего. Знаете, что ваши ошибки – это совсем не то, кем вы являетесь прямо сейчас, в данный момент. Вы смогли, в конце концов, отпустить те вещи, которые у вас не получилось изменить.

Умение отпускать – это очень важная часть процесса обретения баланса. Равновесие и способность отпустить всегда идут рука об руку. Вы не можете прожить свою жизнь, водрузив на плечи весь багаж из прошлого, так как этот вес прошлых ошибок и неудач всегда будет тянуть назад.

8. Вы не ждете совершенства ни от себя, ни от других людей.

Вы не стремитесь к тому, чтобы быть идеальным и не ожидаете, что идеальными будут окружающие люди. Вы знаете, что совершенства не существует. Вы живете так, как хочется именно вам, и это никогда не изменится.

9. Вы ищете мира, но не принуждаете других к нему.

Вы из тех людей, которые ищут покоя, но не навязывают его силой. Иногда добиться покоя бывает просто невозможно, и мы все должны осознавать это. Иногда мы сталкиваемся с трудными моментами, преодолеть которые можно лишь приложив все усилия.

Вы не станете ломать голову над тем, чтобы все обязательно встало на свои места. Вы обладаете терпением, и знаете, что все, что должно произойти, обязательно произойдет. Вы не боитесь принимать вещи такими, какие они есть на самом деле.

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