Трамп заявил о скорой победе над коронавирусом

По
mavit
-
8

close

Трамп заявил о скорой победе над коронавирусом

Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что скоро пандемия коронавируса нового типа будет побеждена. Об этом он написал в своем Тwitter.

«Мы победим — скорее рано, чем поздно», — написал Трамп.

При этом американский лидер не стал уточнять, кто именно одержит победу над пандемией.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Число инфицированных COVID-19 в США превысило 10 тысяч

Анализы Трампа на коронавирус оказались отрицательными

Трамп готов использовать всю мощь правительства США против коронавируса

Источник