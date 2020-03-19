В Москву на майские праздники приедет советник Дональда Трампа по нацбезопасности

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на праздновании Дня Победы в Москве, пишет RT со ссылкой на заявление посла США в России Джона Салливана.

Белый дом, США.

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Посол подчеркнул, что «приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех».

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