Росстат снова назвал Алтайский край регионом самым толстым населением

Алтайский край уверенно держит лидерство по числу тучных людей

Росстат провел исследование рациона питания россиян. Выяснилось, что у 46,9 % мужчин и 34,7 % женщин обнаружена избыточная масса тела. При этом абсолютным лидером по числу тучных людей стал Алтайский край. Об итогах мониторинга пишет «Ридус».

Серьезным ожирением — первой, второй, третьей степени болеет 17,8 % мужчин и 24,5 % женщин. И только треть граждан — 34 % мужчин и 38,1 % женщин — имеет нормальную массу тела.

Ведомство предоставило данные, в каких регионах проживают самые тучные люди разных возрастных категорий. Так, больше всего людей с ожирением зарегистрировано в Алтайском крае — 120 213 случаев. Росстат предоставляет эти данные со ссылкой на Минздрав России. Реже всего ожирением страдают в Еврейской автономной области (всего 544 случая ожирения) и в Чукотском автономном округе (всего 549 случаев ожирения).

У мальчиков в возрасте 14—18 лет избыточный вес, включая ожирение и выраженное ожирение, наблюдался у 22,2%, у девочек того же возраста — 13,2%. Среди детей в возрасте 3—13 лет — у 47,5%, — сообщили аналитики Росстата.

Самые полные дети проживают в Санкт-Петербурге (13 050 человек), Москве (12 526), Ростовской области (12 628), Московской области (11 779) и Самарской области (11 149).

Лидером среди регионов, в которых проживают самые полные подростки, с огромным отрывом стала Омская область. Там зарегистрировано 12 863 случая ожирения среди детей в возрасте от 15 до 17 лет. Следом идет Санкт-Петербург (7165 случаев), Ростовская область (5427), Москва (5301) и Краснодарский край (5290).

В целом в молодежной возрастной группе реже всего встречается ожирение. Для сравнения: у детей данное заболевание встречается в два раза чаще, чем у подростков. А после 18 лет количество полных людей увеличивается в десять раз по сравнению с отрочеством.

Отметим, что Алтайский край регулярно занимает лидирующую позицию по этому показателю. Например, подобные данные приводил Роспотребнадзор России. При этом специалисты дают неутешительный прогноз, прогнозируя тенденцию к росту показателей заболеваемости ожирением. Рекордный показатель был зафиксирован в Алтайском крае в 2017 году. Тогда этот диагноз был поставлен 5,4 % жителей. На втором месте находилась Магаданская область с 3,4 %, на третьем — Курганская с 2,8 %. Эксперты связывают ситуацию с рационом, который включает большое количество мучного и мало фруктов и овощей.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал причину, по которой Алтайский край является лидером в России по количеству граждан с диагнозом «ожирение». Думец полагает, что это связано с хорошо налаженной работой медиков по регистрации случаев этого заболевания, сообщает «Политика сегодня». Чуть ранее другой депутат Госдумы от Алтайского края Валерий Елыкомов связал небрежное отношение россиян к своему здоровью с бедностью и плохим питанием.