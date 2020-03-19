Первый среди главных: князь Монако заразился коронавирусом

Главе государства 62 года.

Анализ на коронавирус, который князь Монако Альбер II сдал в начале недели, оказался положительным. Об этом сообщила администрация дворца главы государства.

Князь Монако стал первым действующим главой государства, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция.

При этом сообщается, что состояние здоровья «его светлейшего высочества князя Альбера II» не вызывает беспокойства. 62-летний монарх находится под постоянным наблюдением врача и продолжает работать из своего кабинета.

На сегодняшний день в Европе не осталось ни одной страны, которую обошел коронавирус. Впрочем, многие знаменитости, переболевшие коронавирусом, пошли на поправку. Так, Том Хэнкс с женой уже выздоровели.