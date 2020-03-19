В Турции зафиксирована вторая смерть от коронавируса

«Умер мужчина в возрасте 61 года. Зарегистрировано 93 новых случая заражения, общее число больных составляет 191 человек», — написал министр на своей странице в Twitter, передаёт ТАСС.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 11 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли.