Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал закрытие границ

Белорусский президент Александр Лукашенко высказался по поводу закрытия границы в связи с распространением коронавируса. Стоит отметить, что Белоруссия отказалась закрывать границу, как это сделали в РФ. Подобная информация была обнародована 16 марта 2020 года.По мнению лидера Белоруссии, закрытие границ грозит рядом негативных последствий в дальнейшем. Александр Лукашенко указал на то, что российские власти до конца не осознают последствия подобного решения.Он заявил, что такие шаги надо было тщательно обдумать. Дело в том, что закрыть границы намного проще, нежели находить выход из ситуации впоследствии. Лукашенко подчеркнул, что сам сталкивался с подобным ранее. По словам президента Белоруссии, территориально противостоять распространению заболевания не представляется возможным. Он заметил, что РФ нужно было закрыть не только границы между странами, но на региональном уровне.

Александр Лукашенко заявил, что не собирается устанавливать подобные ограничения, так могут возникнуть разного рода трудности, которые приведут к недовольству российских граждан. Кроме того, он сообщил, что проводил переговорный процесс с российским коллегой Владимиром Путиным относительно карантина.Председатель российского правительства Михаил Мишустин, который не так давно сменил на этом посту Дмитрий Медведев, сделал заявление о решении закрыть границу в связи с пандемией коронавируса 16 марта 2020 года. Стоит отметить, что Российская Федерация стала последней страной, которые соседствуют с Белоруссией, применившей такие ограничения. До этого границы были закрыты Польшей, Литвой, Латвией и Украиной.