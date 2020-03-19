Суд оштрафовал экс-главу лесничества 25 тысяч рублей миллионные рубки Предгорье Алтая

Бывшего начальника Белокурихинского лесничества при профильном управлении краевого Минприроды осудили за продажу разрешения на вырубку деревьев в природном парке. Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, ущерб лесному фонду составил 1,8 млн рублей.

Следствие и суд установили, что бывший руководитель Белокурихинского лесничества в период с 2017 по 2018 годы заключил договор купли-продажи, который разрешил проведение проходных рубок в природном парке краевого значения «Предгорье Алтая». Причем соглашение было заключено от имени Минприроды Алтайского края с КАУ «Алтайлес», которое также подведомственно министерству. При этом руководитель лесничества знал, что на территории выделов его участка проходные рубки запрещены. В итоге это привело к ущербу лесному фонду на сумму более 1,8 млн рублей.

В отношении должностного лица было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Оперативное сопровождение проводили сотрудники УФСБ по краю и УЭБиПК регионального МВД. В ходе предварительного следствия бывший лесничий полностью признал свою вину. При этом всю сумму ущерба он возместил, когда следователь наложил арест на его имущество. В результате суд признал его виновным и всего лишь оштрафовал на 25 тысяч рублей.