Ваут ван Арт о планах на время карантина

25-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) в этом году успел принять участие лишь в одной классике – Омлооп Хет Ниусблад, где финишировал 11-м. Он надеялся принять участие в других весенних классиках, но теперь из-за эпидемии коронавируса и отмены всех велогонок до конца апреля, ему, как и другим гонщикам, приходится приспосабливаться к ситуации. О том, как у него получается перестраиваться, Ваут ван Арт рассказал в обращении к болельщикам в своём аккаунте в Instagram.

Photo (c) @woutvanaert Instagram

Ваут ван Арт: «Привет всем. Хотя мои мысли последние недели занимал совсем не велоспорт, хотел бы рассказать о текущей ситуации со спортивной точки зрения. Так как UCI отменил все гонки до конца апреля, я решил сделать небольшой перерыв в тренировках. Сейчас я стал более спокойным, потому что мы, по крайней мере, можем составить что-то типа плана.

За последние недели неопределённость происходящего и остающийся «риск» заражения забирали много психической энергии.

На следующей неделе начну подготовку к маю (?) и лету уже с полностью заряженным аккумулятором. До этого буду помогать Саре в уборке по дому и займусь другими странными делами ( я правда это сказал?)

То, что действительно важно сейчас – здоровье каждого! Лично я впечатлён единодушием во всём мире. Верю, что вместе мы сможем победить этот вирус!

Надеюсь, что все вы в безопасности и сохраняете положительный настрой в этот особый период. Лучшие дни придут.

Ваут».