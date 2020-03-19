Министр здравоохранения Нидерландов упал в обморок во время обсуждения ситуации с коронавирусом

Чиновник объяснил свое состоянием переутомлением и напряженным графиком работы из-за пандемии.

Парламент Нидерландов обсуждал накануне ситуацию с коронавирусом. Министр здравоохранения Бруно Брёйнс, который отвечал на вопросы парламентариев по COVID-19, стоял возле трибуны. Вопрос возник у одного из депутатов, который обернулся в сторону чиновника, но ответа не получил. Дело в том, что Брёйнс неожиданно упал, потеряв сознание. Стоящие неподалеку люди тут же бросились поднимать министра. Через несколько минут он пришел себя, выпил воды из стоящего на трибуне стакана и вышел, сообщает РИА Новости. Через какое-то время глава ведомства опубликовал на своей странице в Twitter слова благодарности тем, кто его поддержал. Свое состояние чиновник объяснил переутомлением и напряженной работой в последние дни из-за ситуации с коронавирусом.

По последним данным ВОЗ, в Нидерландах зафиксирован 2051 случай заболевания, 50 человек скончались. В основном это пожилые люди. Ранее правительство страны приняло решение закрыть квартал Красных фонарей.