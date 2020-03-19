Иностранцам, посетившим ряд стран, откажут во въезде в Турцию

«С 17 марта Турцией приостановлено воздушное сообщение с 20 странами: Австрией, Бельгией, Великобританией, Германией, Данией, Египтом, Ираком, Ираном, Ирландией, Испанией, Италией, КНР, Нидерландами, Норвегией, ОАЭ, Республикой Кореей, Саудовской Аравией, Францией, Швейцарией, Швецией. Иностранным гражданам, посещавшим указанные страны в течение последних 14 дней перед въездом в Турцию, отказывается во въезде в Турцию (они депортируются – ред.). В аэропортах, портах и на некоторых сухопутных КПП страны проводится мониторинг въезжающих при помощи тепловизоров. При выявлении случая с подозрением на COVID-19 иностранный гражданин направляется в специальное медицинское учреждение для проведения необходимых анализов и возможного последующего помещения на карантин сроком на 14 дней», — цитирует посольство РФ в Турции ТАСС.

По последним данным министерства здравоохранения, в республике зарегистрировано 47 случаев заражения. Летальных исходов на данный момент в стране не зафиксировано.