Пункт о частично удаленной работе предложили добавить в Трудовой кодекс

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

В российском трудовом законодательстве может появиться пункт о возможности совмещать работу в офисе и из дома, сообщают «Известия». Соответствующее письмо от сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексея Комиссарова направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, премьер-министру Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину.

Инициативу о введении неполной дистанционной занятости планируют обсудить в марте в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). В обсуждении примут участие представители Минтруда, профсоюзов и объединений работодателей. Идея возникла на фоне распространения коронавируса.

Законопроект о поправках в Трудовой кодекс разработан в ОНФ. Там предложили дополнить документ статьей «Временная удаленная работа». Такой режим работы можно будет установить через дополнительное соглашение к трудовому договору, в том числе в электронном формате. Место для дистанционной работы сотрудник сможет выбирать самостоятельно. При условии выполнения полного объема работ его зарплата не должна уменьшиться.

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Сейчас закон позволяет трудиться либо на рабочем месте, либо удаленно, однако фактически практика частичной работы из дома уже существует в некоторых российских компаниях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей перевести часть сотрудников на дистанционную работу из-за эпидемической ситуации в городе.

В России зафиксировано 147 случаев заражения, большая часть — в Москве. Многие российские регионы ввели режим повышенной готовности из-за распространением инфекции. Всего в мире, по последним данным, инфицировано почти 220 тысяч человек. 85,7 тысячи вылечились, девять тысяч скончались.