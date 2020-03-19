Мантуров: магазины несут огромные издержки из-за ажиотажного спроса

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что торговые сети несут огромные издержки из-за резко увеличившегося спроса, пишет ТАСС.
Мантуров отметил, что вопреки мнению многих о том, что торговые предприятия сегодня зарабатывают на покупателях, они несут дополнительные издержки: увеличивают количество персонала, организуют ускоренные поставки, обеспечивают санитарную безопасность и обеспечивают дезинфекцию магазинов и складов.
Министр добавил, что государство идет навстречу торговым сетям, чтобы поддержать их в условиях распространения коронавируса.
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