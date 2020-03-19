close

Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/741/13009741/RIAN_6151612.HR-pic905-895x505-17793.jpg" alt="Минпромторг пообещал возвращение антисептиков в аптеки к 23 марта" /></p> <p>

Антисептики в нужном объеме появятся в аптеках к 23 марта, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передаетТАСС.

Глава министерства пообещал, что дефицит антисептиков в аптеках будет спадать.

Необходимые объемы средств дезинфекции уже поступают, отметил он.

«И в аптеках — мы рассчитываем на то, что население увидит эти объемы также примерно к понедельнику следующей недели», — сказал он.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Госдума приняла закон о госрегулировании цен на лекарства

Источник

READ Politico: Пентагон против размещения Patriot в Турции