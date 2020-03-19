Минпромторг пообещал возвращение антисептиков в аптеки к 23 марта

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»
Антисептики в нужном объеме появятся в аптеках к 23 марта, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передаетТАСС.
Глава министерства пообещал, что дефицит антисептиков в аптеках будет спадать.
Необходимые объемы средств дезинфекции уже поступают, отметил он.
«И в аптеках — мы рассчитываем на то, что население увидит эти объемы также примерно к понедельнику следующей недели», — сказал он.
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