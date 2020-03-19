Использование люминесцентной краски

Современный строительный рынок предлагает много отделочных материалов, что помогает воплотить любую дизайнерскую фантазию. Люминесцентное покрытие является весьма э необычным и актуальным решением для обустройства внутренней отделки.

Светящаяся краска наделена уникальными свойствами. С помощью этих свойств люминесцентная краска создаёт свечение при слабом освещении и в темное время суток. За определенное время данная краска накапливает свет и в дальнейшем выделяет длительное время. Это процесс дает возможность создавать разнообразные эффекты на специальной подготовленной поверхности. С помощью светящейся краски получаются оригинальные световые эффекты или изображения. В изначальном состоянии светящаяся краска довольно густая, но при необходимости ее всегда можно разбавить.

Организация Нокстон успешно зарекомендовала себя на рынке сбыта и занимает лидирующие позиции среди конкурентоспособных фирм по продаже светящихся красок. Новые технологии, которые используются компанией в изготовлении самосветщейся товара, позволяют достигать невероятных показателей яркости и длительности срока свечения.

Основные преимущества люминесцентной краски Нокстон:

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2.Широкий ассортимент;

Полностью сертифицированная продукция; Доступные цены и отличное качество; Выгодная программа партнёрства. Франшиза.

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В специальных разделах интернет магазина компании Нокстон действует заманчивая система скидок, «горячих» акций и различных бонусов на приобретение люминесцентной краски ив целом услуг данного предприятия. Заказчик сможет приятно и весомо сэкономить свои денежные средства и получить качественный и надёжный товар.

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