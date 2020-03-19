Главная ошибка КОБ, представляющая опасность для человечества

Я не смог не написать эту статью. Это очень важно для меня, но еще более важно для тех, кто ее прочитает. Многие материалы, публикуемые на этом сайте, на мой взгляд, совершенно неприемлемы, а некоторые выводы и утверждения КОБ должны быть переосмыслены и пересмотрены, потому, что для людей они представляют реальную опасность.В большинстве своем этот сайт посещают люди думающие, желающие найти смысл своей жизни, стремящиеся сделать окружающий мир лучше, чем он сейчас есть. Основные утверждения и выводы, которые я делаю здесь, основаны не на каком-то умствовании, не на каких-то фантазиях и бреднях, не на притягивании за уши каких-то фактов, а на реальных знаниях, которые были мне даны, моем личном опыте и многолетней практике.Возможно, кто-то из Вас слышал о генерал-лейтенанте Савине А.Ю., докторе технических и философских наук, командире в/ч 10003, а затем — начальнике управления МО РФ, а кто нет — можете много-чего прочитать в интернете, посмотреть на youtube. В свое время под руководством академика Бехтеревой Н.И. для МО и спецслужб была разработана методика, позволяющая людям овладевать сверхспособными навыками (подробности — тоже есть в интернете). Это требовало и требует определенных и постоянных тренировок по специальным методикам.Несколько лет назад я в составе группы прошел обучение у Савина. После него у всех, кому была передана эта методика, меняется представление об окружающем мире. Сказать, что происходит «взрыв головного мозга» — это ничего не сказать. Один из примеров, до этого времени я стихами особенно не интересовался, после — больше месяца в повседневной жизни я разговаривал со всеми, писал, думал только стихами. Стихосложение и рифма были во всем. Даже ночью, проснувшись, приходящие мысли были в стихотворной форме.Нам были даны определенные методики для тренировок и, кстати, ежедневное написание стихотворения было в числе заданий. Вначале получались не шедевры, но через год многие стихотворения было не стыдно показать другим. Очень важно для нас было то, что после обучения, мы в составе около десяти человек под руководством более опытных людей, обучившихся ранее и имевших определенные знания и опыт, стали вместе тренироваться ежедневно на протяжении нескольких лет.Однако самым главным событием ( а для меня — одним из главных в моей жизни) во время получения знаний по методике, стало знакомство со своим Покровителем.Это «сносит голову» у всех. Те Величайшие из ранее живущий людей, Святых, о которых написаны книги, которым молятся, которых вспоминает Церковь, кого знают все и кого только узкий круг людей — стали Божественными сущностями, они живые, они всегда рядом и один из них твой Покровитель и ты знаешь, кто он. И одновременно с этим ко всем приходит знание и реальное присутствие невидимого мира, который окружает нас. Ты начинаешь более остро понимать, что наш мир — это какая-то замкнутая, ограниченная «сфера» внутри которой мы существуем и не видим, а правильнее сказать не хотим видеть полный безграничный мир, в котором не так важны время и расстояние. Людей более всего волнуют другие вопросы. Ты до этого времени никогда со своим Покровителем не общался и не знаешь, как это делать, но тебе рассказывают и показывают. И когда у тебя начинает что-то получаться и ты сам убеждаешься в том, что Он тебя слышит и тебе помогает в твоей просьбе происходит еще один «взрыв головного мозга». Эти «взрывы» будут сопровождать тебя потом долго. С одной стороны в тебе крепко живет «материалист», скептик, ты не какой-то там любитель «жареных» бульварных новостей и знаний. Ты имеешь образование, жизненный опыт и т. д. и т. п….. Всё твое нутро не верит, что это реально происходит с тобой… Забудь и прими новую РЕАЛЬНОСТЬ.Рядом с тобой всегда есть Божественная сущность, которая тебе может помочь. Но только далеко не во всех вопросах. Нажива, удовлетворение твоих страстных желаний не интересны твоему Покровителю. В этих вопросах он с тобой не будет общаться. Но без общения ты не останешься. Ты реально начинаешь чувствовать невидимый мир, ну во всяком случае отдельные его проявления. Ты на себе начинаешь понимать, что есть Божественный мир и есть темный, сатанинский мир.Тренировки в составе группы, индивидуально или попарно у нас проходили ежедневно. Самое главное в общении с Покровителем — это твои настройки, твое духовное состояние. Чем тоньше настройки у человека, чем он менее страстный, тем более высокие способности он показывает.Я хочу обратить внимание читателей на то, что я занимался в составе группы, среди нас были опытные люди, которые передавали нам свои знания. Один человек не сможет постигнуть то, что можно в составе группы. Он может запросто сойти с ума, он может свернуть туда, откуда нет возврата. Он может даже погибнуть. У Савина в самом начале освоения методик погиб один курсант. Я в своем изложении ничего не выдумываю.При проведении тренировок мы реально узнали, что могут молитвы. Без молитвы невозможно элементарно настроиться на общении с Покровителем. Для этого нужно научиться молится. Без молитвы повседневная жизнь стала невозможной. Молитва Господу стала нас защищать. Что такое 90 псалом я узнал на себе…Обыкновенный человек живет своей жизнью и его окружают одновременно два мира, один мир Божественный, светлый. Другой мир сатанинский, темный. Божественный мир — там тонкие настройки, там мало страстей, во всяком случае с ними у человека идет борьба и нет их (страстей) ярких и сильных проявлений. В другом мире — сатанинском более низкие настройки человека, там где больше страстей и их проявлений, там целые нашествия сатанинской нечисти.За каждого человека между темным миром и Божественным идет постоянная борьба. Главным действующим лицом в этой борьбе выступает сам человек, а вернее сказать, его внутренний мир, его духовность. Он может быть глубоко нравственным, не совершать нехороших поступков, делать добрые дела. Это ничего не значит. Самое главное в любом человеке, что он из себя источает, частота его энергии и мощность. Если добро, значит не нарочитое, не нравственное, а духовное излучение, как говорится, от всего сердца. Природу здесь не обманешь и человек делает шаг в Божественную сторону, и здесь Божественные сущности ему начинают помогать. А если человек постоянно гневается, рьяно проявляет свою гордыню, у него организм начинает источать низкочастотную энергию, на него сразу же набрасываются сущности темного мира.В этом вопросе нужно знать главное, в невидимом мире самое большое богатство — это энергия. Многие не предают значения тому, что написано в Библии, я процитирую это место подробно, потому, что это важно для дальнейшего понимания того, что я хочу донести в этой статье.« В начале, прежде всего видимого мира и человека, Бог из ничего сотворил небо, то есть духовный, невидимый мир или ангелов. Ангелы — это бестелесные и бессмертные духи, одаренные умом, волею и могуществом. Бог сотворил их бесчисленное множество. Они различаются между собою по степени совершенства и по роду своего служения и разделяются на несколько чинов. Высшие из них называются серафимами, херувимами и архангелами.Все ангелы были сотворены добрыми, чтобы они любили Бога и друг друга и от этой жизни в любви имели постоянную великую радость. Но, Бог не желал насильно заставить любить, поэтому Он предоставил ангелам свободно выбирать — желают ли они сами любить Его — жить в Боге, или нет.Один, самый высший и могущественный ангел, по имени Денница, возгордился своим могуществом и силою, не захотел любить Бога и исполнять волю Божию, а захотел сам стать, как Бог. Он начал клеветать на Бога, всему противиться и все отрицать, и стал темным, злым духом — диаволом, сатаною. Слово «диавол» значить «клеветник», а слово «сатана» значит «противник» Бога и всего доброго. Этот злой дух соблазнил и увлек за собою много и других ангелов, которые также стали злыми духами и называются бесами.Тогда выступил против Сатаны один из высших ангелов Божиих, архангел Михаил, и сказал: «кто равен Богу? Никто, как Бог!» И произошла на небе война: Михаил и ангелы его воевали против Сатаны, а Сатана и бесы его воевали против них.Но не могла злая сила устоять против ангелов Божиих, и упал Сатана, вместе с бесами, как молния, вниз — в преисподнюю, в ад. «Ад», или «преисподняя», называется место вдали от Бога, где и пребывают теперь злые духи. Там они мучаются в своей злобе, видя свое бессилие перед Богом. Все они, по своей нераскаянности, так утвердились в зле, что уже не могут быть добрыми. Они стараются коварством и хитростью соблазнить каждого человека, внушая ему ложные мысли и злые желания, чтобы погубить.»Бог доносит до людей через Библию, где темный мир — внизу, а еще, что злые духи хотят от людей. Еще раз повторюсь, что самое главное богатство для сатанинского мира — это энергия, благодаря которой они существуют и размножаются. Один из основных источников энергии — человек, он находится между двумя мирами. Страсти, низкие желания, гордыня — причины того, человек вырабатывает низкочастотную энергию, которой питается темный мир. Отсюда, чем более духовнее человек, тем меньше будет получать нужную для него энергию темный мир, тем больше будет он слабеть, и наоборот…Библия просто кричит людям о смертных грехах. Не совершайте их, не будут Вас «доить» сатанинские сущности.Наши тренировки были довольно успешны. К примеру, с вероятностью свыше 90% я мог написать характеристику на любого незнакомого мне человека, живущего на Земле только по одному имени или его фотографии. Мы учились многому и у нас получалось.Самое главное, каждый из нас стремился научиться общаться со своим Покровителем. В Божественном мире существует неукоснительное правило, установленное Господом. Каждый человек создан свободным и сам вправе решать свою судьбу. Никто не вмешивается в его жизнь до тех пор, пока сам человек не попросит о помощи. Все это касается и отношений с Покровителем. Он будет помогать тогда, если ты к нему обратишься.Однако темный мир просто так людей от себя не отпускает. Кстати, йоги на эту тему много чего могут рассказать и про микровиты вспомнят. Резкий переход на Божественную сторону у большинства из нас сопровождался всякими проблемами, которые вдруг возникали. А у меня под угрозой оказалась моя жизнь, здоровье.В этот период в повседневной жизни нас просто замучили представители темного мира. Дело в том, что многие люди в силу своей греховной природы продолжительное время своей жизни живут вместе с какой-нибудь сатанинской сущностью. Эта сущность во многих вопросах даже может помогать этому человеку, вносит яркий вклад в формирование его характера, привычек. Другие сущности приходят и уходят на какое-то время. Их может быть в человеке и больше десятка. Характер, привычки, природа у этих сущностей разная. Размер разный. Они могут находится как на самом человеке, так и на каком-то расстоянии от него. Для них — самое важное получить энергию. Между ними есть даже битвы за возможность «доить» ее.В большинстве своем, люди к этому привыкли и не замечают ничего. Я тоже благополучно существовал долгое время с этими гадами, не подозревал об их существовании. Когда стал заниматься, более опытный товарищ увидел их и помог мне от них избавиться. Я сразу же почувствовал облегчение. Но они каждого из нас более года не оставляли в покое. Почти каждый день были нападения, иногда по нескольку раз в день. Как только начнешь нервничать, как только что-то заболит, как только придет что-то из страстных желаний — они тут как тут. Их замечаешь не сразу, они могут проявиться в виде каких-то болей, отсутствием энергии, упадка сил, злобы, депрессивных состояний и т. д. Каждый раз по разному и у каждого свое. Человек может заболеть так, что никакой врач не поставит правильный диагноз. За уши потом какую-нибудь болячку притянут. Вначале помогал убирать их опытный товарищ, потом научились все.Всех этих сущностей мы начали безошибочно определять у других людей. Они были и есть кругом. Это было крайне неприятно. Мы не могли общаться с людьми, у которых были эти сущности, потому, что они сразу же начинали атаковать нас. А это больно и неприятно даже на физическом уровне. Самое противное, что они появлялись у близких людей, а у многих друзей и знакомых были годами. Говорить им про эти сущности было глупо, нужно было долго и нудно объяснять, не факт, что они бы мне поверили. Если бы меня об этом они попросили, я бы мог помочь от них избавиться, но что толку, через короткое время или они бы вернулись, или на их место пришли бы другие, еще более страшные и злобные. Очень часто люди совершают свои страшные деяния под воздействием этих сущностей. У человека в мыслях не было того что он потом совершает зло, он потом не понимает, как все произошло. Никакой психолог и психиатр не сможет это объяснить. А все банально, человек ранее своим образом жизни, самое главное — нищетой своего внутреннего духовного мира допустил присутствие сущности на себе. А ей хочется энергии, чтобы жить и развиваться. Огромный выброс этой энергии бывает в момент совершения преступления и у палача и у жертвы. Воздействовать сущности на многих людей могут легко. Ранее я процитировал, какими были созданы ангелы.Через год сущности, наконец, от нас отстали. Мы к этому времени все стали соблюдать молитвенное правило, в нем был обязателен 90 псалом. А я стал воцерковленным христианином.Можно было пойти и другим, легким путем, в большинстве своем, им идет основная часть прошедших обучение. Они начинают жить прежней жизнью, без всяких тренировок, без общения с Покровителем, методика остается в памяти и потом постепенно стирается. В большинстве своем люди ленятся тренироваться постоянно, а так глубоко, как мы, «заходят» немногие. И потому у них нет тех жестких «отношений» с темным миром, что были у нас.Мы научились многому, возможности человека такие, что просто захватывает дух. Для него совершенно нет никаких расстояний. Можно научиться общаться с представителями другой внеземной цивилизации. Савин со своими учениками встречался с инопланетянами в Подмосковье, а кое-кто из его учеников даже осматривал корабль пришельцев.С течением времени я стал понимать, что многие вещи нельзя было делать, что это очень опасно, благо для нас, что мы тренировались в коллективе. У великого русского святого Игнатия Бренчанинова есть даже труд один, который прямо предостерегает от этих опытов.

После того, как многие вещи у нас стали получаться, а без наших Покровителей мы ничего бы этого не смогли, невольно у некоторых из нас появилось самообольщение, в церкви об этом говорят — прелесть. Кто-то захотел людей начать лечить за деньги, кто-то другое делать, тоже за деньги, появилась гордыня. Они продолжали заниматься с нами и заявляли, что Покровители им во всем помогают, у них хороший канал общения, однако выяснилось, что произошла подмена Покровителя, что вместо него активно действует сущность из темного мира. Подмена происходит незаметно, на смену Покровителю приходит сущность, помощь может быть даже более сильной, но человек меняется. Его эго растет как на дрожжах. А он этого не замечает…В материалах КОБ, в статьях, размещенных на этом сайте некоторые авторы прямо призывают получать необходимую информацию от Творца, узнавать Божественную волю. ВДУМАЙТЕСЬ: Отвергли религию, Церковь, оскорбили священные тексты Библии, обозвав это «библейским проектом ГП» и хотите, чтобы Господь с вами общался и давал: «… всегда непосредственное, правильное и праведное сообщение» . Глупость и опасность стоит за всем этим.Человек может обращаться к Богу только посредством молитвы, только через Веру и религию. У человека должен быть сформировать правильный ОБРАЗ БОЖИЙ. Как он его сформирует без необходимых знаний? Без них, получать необходимую информацию он начнет запросто, только не от Бога, а от представителей сатанинского мира. Еще раз обратите внимание на несколько строчек выше. У тренированных людей произошла подмена, которую они не заметили, на которую им указали другие товарищи, вместо Покровителя с ними стала общаться сущность темного мира.Нельзя недооценивать их высокие способности . Они обладают и знаниями и интеллектом и силой и т. д. У них — большие возможности. Вы для них — дойная энергетическая корова. Обращаться по совету «умников» ко «Творцу» для получения необходимой информации — это с вероятностью 99,99999999 % попадать на них.Общение с Покровителями возможно только для людей высокодуховных, бесстрастных, которых не так уж много на Земле. Удивительно, но общение стало возможным и тем, кто овладел методикой Бехтеровой. Для меня это до сих пор большая загадка, огромная честь, которой я и те, кто прошел подготовку удостоились.В своем развитии я прошел тот этап, когда сверхспособности были интересны, сейчас стоит совершенно другой, более важный и трудный этап — это духовное развитие. Никакие сверхспособности ломаного гроша не стоят перед духовным подвигом простого монаха живущего по канонам в монастыре. У меня, ведущего светский образ жизни, такие люди вызывают восхищение и глубочайшее уважение.Через своего Покровителя еще год назад я записал следующие строки:Научи меня любить, не по плотски, по иномуЧтоб душа тревожно ныть за других была готова.Чтоб любовь была везде: и во взгляде и в делах.По другому на Земле происходит все сейчас.Я хочу, чтобы любовь не от выгоды была.Чтоб душа была с душой словно дружная семья.Чтоб добро дарили все, и про страсти позабыв,Знали, все что на Земле было создано для них.Как же я хочу любить не по плотски, по иному.Но душа привыкла жить, так как всем давно знакомо:В дружбе выгоду искать и гордыней упиваться.Лесть пригоршнями глотать и богатством наслаждаться.На других и не смотреть, в душу плюнуть мимоходом,Забывая, что душе будет больно по природе.Что ранимая она, что с ней нужно обращатьсяКак с шедевром из стекла, может быстро поломаться от простого сапога.Гадить в душу — это просто и привычно нам подчас.От того и наши души все грубеют каждый разПосле пирровой победы над поверженной душой.И теряем их, порою, в жарких битвах меж собой.Научи меня любить, не по плотски, по иному …Борьба со страстями — это в тысячи раз труднее достижений сверхспособностей.Чтобы успешно вести эту борьбу, человек должен обладать знаниями, знать законы, правила, способы достижения целей. У него должен быть инструментарий, с помощью которого он достигнет этого. А самое главное, у человека должен быть представлен ОБРАЗ БОЖИЙ которому он верит и к которому стремится. Атеизм даже не рассматривается, это для неграмотных упертых лузеров. Никакая КОБ не поможет здесь. Это не в ее компетенции, и никаких полномочий у нее для этого нет и не будет никогда. КОБ — это про другое.Главная ее ошибка в том, авторы оттолкнули от этого учения миллионы верующих людей. Блестяще написаны многие другие разделы КОБ, но тупо, невежественно и бездарно все, что касается Библии, религий, Церкви и отношения с Господом. Вам любой грамотный практикующий управленец, а не преподаватель и теоретик скажет, что для выполнения поставленных задач нужно привлекать все группы населения и учитывать особенности работы с этими группами. А тут миллионы верующих людей оскорбили. Не может человек без молитвы, без соблюдения заповедей Божьих, без Божьей помощи вырваться из темного царства и войти в Царство Божие. И одному сделать это трудно и почти невозможно, но возможно с помощью Церкви.На мой взгляд, КОБ может только совместно с мировыми религиями решить поставленные задачи. Мне видится здесь огромный потенциал. В церковной жизни вопросы управления стоят также остро, как и в других областях жизни. Отвергая религии, призывая непосредственно каждого человека «считывать информацию от Творца» КОБ превращается в сатанинскую секту, будущее которой, а особенно людей в ней состоящих незавидное.

Часть 2

С точки зрения Концепции общественной безопасности существуют шесть приоритетов управления человечеством. Самыми эффективными являются высшие из них — фактологический, хронологический , мировоззренческий.В мире сейчас активно внедряется в сознание народов, так называемые, «Западно-европейские ценности». К ним относятся: глобализм, универсализм, мультикультуризм, атеизм, приоритет нетрадиционных религий, свобода однополых браков, поддержка ЛГБТ в ущерб традиционному большинству и т.д. , всё это закреплено на законодательном уровне, поддержано Правительствами стран Запада. Официально разрешено употребление наркотиков. Ко всему этому вводятся различные цифровые технологии. Появились информационные вбросы о перенаселении планеты, о «золотом миллиарде», человек — биоробот и т.д.Чтобы никто не препятствовал внедрению этих «ценностей», весь Западный Мир начал борьбу с Христианством. К этому активно подключился Ватикан, средства массовой информации, Правительства (классика КОБ).Стали повсеместно закрываться христианские храмы, в освободившихся помещениях открываются офисные, технические центры, культурные заведения, даже сатанинские общества. Часть храмов используется кратковременно для церковных служб, в остальное время помещения арендуются. Ватикан изменил догматическое учение. Церковная служба стала более свободной, превратилась в своеобразное шоу. Служителями Церкви теперь могут стать на законодательном уровне лица изменившие свой пол. Божественную Литургию могут совершать женщины.Апологетом всего этого стало открытие Готарского тоннеля в Швейцарии в 2016 г., где был разыгран сатанинский спектакль. Все руководители государств, присутствовавшие на церемонии, радостно хлопали в ладоши на этом мероприятии.К ценностям Российской цивилизации относят: многополярный мир, самобытность народа, упор на свое культурное наследие, приоритет традиционных религий, сохранение гендерных традиций и различий, традиционная семья и т.д.Борьба Западной цивилизации против России ведется на всех шести приоритетах (оружие, геноцид, экономический — остальные я перечислил раньше).Я не знаю почему, но авторы КОБ активно подключились к этой борьбе против России на высших приоритетах, извратив и оболгав христианство. Если бы они это сделали с Исламом и Кораном, им бы просто башку отрезали.В своих материалах они доказывают, что Иисус Христос обладая сверхспособностями был не богочеловек, а «выдающийся экстрасенс». Проведенное «расследование» «установило» «лживость» священных текстов, а казнь Христа — это обман людей.Авторы КОБ заявили, что Библия является «жидомассонским проектом Глобального Предиктора.».Всё это явилось прямым оскорблением всех христиан, всей Православной Церкви.Этим был нанесен сильнейший удар на высших приоритетах по Российскому государству.Очень многие «доказательства» авторов КОБ похожи на материалы лекций, даваемых студентам на теологических факультетах университетов Западных стран, в частности Германии.За каждой мировой религией стоит глубокая философская, историческая, богословская наука. Это очень серьезные институты, за ними тысячелетняя история и знания. Нынешняя наука выросла из монастырей. Первыми учеными и писателями были монахи. Сейчас существуют высшие учебные заведения, которые готовят ученых богословов, философов, историков. Уровень образования высочайший. Московская духовная академия является с давних времен частью Московского государственного университета.В России имеются ученые богословы высочайшего уровня, имеющие международное признание, авторитет (один из них — А.И. Осипов), которых можно было пригласить для консультаций при написании концепции. Однако, ничего этого не было сделано.Я, обладающий скудными богословскими знаниями, читая материалы КОБ был поражен, насколько бездарно это было написано. Авторы в пользу своей идеи Глобального Предиктора взяли противоречия между богословием христианства и ислама. Когда нужно, брали из контекста фразы из Корана, Ветхого и Нового Заветов. Без всяких доказательств включали свои излюбленные, безупречно действующие на обывателя фразы типа «экспансия стяжательского мировоззрения канонического библейского иудохристианства», «Библия — идеологический инструмент мирового иудаизма» и т. д. По своему применению очень похожи на заголовки, когда разоблачали врагов народа или на цитатники Мао Цзэдуна.Самая главная тема Православия — Духовность человека, в КОБ не рассматривается. Однако, одна из главных ценностей Западной цивилизации — нравственность, раскрыта в полной мере. Главная задача КОБ — воспитание нравственного человека и процветающего общества на Земле целиком и полностью совпадает с задачами Западной цивилизации.Пожалуйста — налицо бесструктурное управление, задайте себе честно вопрос, а на кого работает КОБ?Идеологи КОБ любят заговоры — пожалуйста, я сделаю как они, без доказательств. А почему одним можно, а другим нельзя? Где работали авторы КОБ? Ответ — институт США и Канады. Арбатов, как руководитель этого института немало сделал для развала СССР. Гранты за всякие темы уже активно шли от заклятых «партнеров» . Не дураки писали и придумывали всё это…А Вы уверены, что Вас, как кроликов, не используют в Большой игре? Любой биоробот будет создан нравственным. Что человека делает нравственным? На первом месте крепко стоит духовность. Духовный человек всегда высоконравственный. Остальные причины гораздо ниже по значению. Нравственным можно быть от выгоды, от страха, от внезапной жалости, от гордыни, от тщеславия, от моды. Человека можно запрограммировать быть нравственным. Духовность — это совсем другое. Здесь соблюдение духовных законов от всего сердца. А сердцу не прикажешь. Путь к этому другой.А что значит нравственность без духовности? Это прямой путь к тщеславию, к гордыне. «Я не такой, как все. Мой народ не такой, как все. Я, и такие же как я, нравственные, имеем право от других требовать такой же нравственности. Безнравственность нужно искоренять и уничтожать» ….Любая дискуссия авторов КОБ с учеными богословами, историками выявит ничтожность всех утверждений КОБ, касающихся религий., в частности Православия.Кроме этого, согласно ст. 28 Конституции, где сказано о свободе и уважении к вероисповеданию граждан страны можно запросто привлечь авторов КОБ к уголовной ответственности за оскорбление и разжигание религиозной и межнациональной ненависти. Любой грамотный юрист может легко и с удовольствием это сделать.Лично для меня такое положение дел в КОБ вызывает удивление. Концепция родилась в начале 90-х годов. Тогда была в моде тенденция на всякого рода разоблачения. Авторы КОБ любят рассказывать, что Государственная Дума одобрила эту концепцию. Вы помните первых депутатов Гос. Думы? Смех и слезы, много клоунов, бандитов, прохиндеев, болтунов.За этот период можно было переосмыслить много. Серьезные грамотные люди никогда не примут многих выводов КОБ. Идея Глобального Предиктора гипертрофирована и даже, порой, вызывает смех от комментариев некоторых идеологов КОБ. Куда только его не цепляют, бедного …. , он везде. Если где-то пожар или прорвало канализацию, однозначно чувствуется его почерк.Проверить невозможно, но везде заговор и работает так же эффективно, как автомат Калашников.Много материалов КОБ рассчитано на простого, несведущего обывателя, который далек от рассматриваемых вопросов. Ему интересна КОБ, потому, что именно здесь «истина», как уверяют ее авторы. Язык концепции намеренно сложен, «птичий», этим языком очень часто прикрываются банальные «косяки» авторов тех или иных материалов. Многие материалы устарели, бездоказательны или спорны, особенно в экономической части.КОБ в своем состоянии стал походить на воинственную секту. Многие активные сторонники крайне агрессивны. Попробуйте только выразить несогласие с действующим «мнением» Вконтакте у Пякина, в момент «забанят». Правда, такие же встречаются и в церкви, и в мечети. Ярко присутствует тенденция, как в пословице: «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет».Но, в КОБ много полезного, и потому я здесь пытаюсь достучаться хотя бы до нескольких думающих людей, потому, что на кону жизнь каждого человека. Какой смысл он в неё закладывает, для чего он живет?Первая часть этой статьи показала через комментарии, что некоторые люди извращенно понимают Библию, к Православию относятся враждебно. Здесь КОБ может записать это себе в плюс. Я постараюсь, как смогу, объяснить главные смыслы Православного учения. Попробую сделать это, по- возможности кратко. Я далеко не богослов, глубоко к вере пришел несколько лет назад.В интернете, для желающих, есть много материалов, рассмотренных более грамотно, чем я могу сделать. Просто для большинства людей — они как параллельные Вселенные. Они есть, но с ними не пересекаются.Мне хочется для думающих людей рассказать своими словами о другом мировоззрении, о другой пересекающейся Вселенной. Но об этом дальше…