В России начались продажи нового Geely Coolray

Новый кроссовер Geely Coolray, цены и комплектации которого «Автоновости дня» узнали только вчера, уже поступил в продажу в России. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на дилеров Geely.

На старте продаж новинка доступна в трех комплектациях – Luxury, Flagship и Sport – по цене от 1 289 999 рублей. Машины в базовой версии Comfort, чья стоимость пока неизвестна, приедут в Россию позже.



Geely Coolray. Фото Geely



Geely Coolray. Фото Geely

В самой доступной на сегодня комплектации Luxury (1 289 999 руб.) кроссовер оснащен светодиодной оптикой, 18-дюймовыми дисками, бесключевым доступом, климат-контролем, панорамной крышей, комбинированной отделкой салона, мультимедией с платформой MirrorLink для подключения смартфона и «теплыми» опциями, куда входят подогрев руля и всех сидений.

Более продвинутую версию Flagship (1 449 999 руб.) можно узнать по красным тормозным суппортам, декоративной отделке со вставками «под карбон» и металлизированным матовым элементам. Оснащение таких «КулРеев» дополнено цифровой панелью приборов, «автопарковщиком», системой мониторинга «мертвых» зон и камерами кругового обзора.



Интерьер Geely Coolray. Фото Geely



Интерьер Geely Coolray. Фото Geely

Топовый Coolray Flagship Sport (1 499 999 руб.), помимо прочего, получил спойлер, черные накладки на боковые зеркала и двухцветную окраску кузова с черной крышей.

Все комплектации российского Geely Coolray предлагаются с безальтернативной 1,5-литровой бензиновой «турботройкой» от Geely-Volvo, агрегатированной с семиступенчатым «роботом» и передним приводом. Производство кроссоверов для нашего рынка ведется на белорусском заводе «БелДжи».