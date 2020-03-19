АвтоВАЗ возобновит производство Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG

«АвтоВАЗ» может возобновить производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG, чей массовый выпуск был приостановлен в октябре 2019 года из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ. На поддержку производителей газомоторной техники в 2020 году правительство выделит, по меньшей мере, 600 млн рублей.

Согласно проекту постановления правительства, с которым ознакомился портал «Авто Mail.ru», размер субсидии на легковой автомобиль, использующий в качестве моторного топлива компримированный газ, составит до 115 000 рублей, а на машину, использующую сжиженный газ – до 260 000 рублей.

На официальном сайте LADA, как сообщают «Автоновости дн», никаких новостей о возобновлении программы EcoGAZ пока нет, но «АвтоВАЗ» уже готовится к ее реализации и даже запускает пробное производство работающих на метане машин. В частности, собранную LADA Vesta CNG уже видели на территории завода, пишет «Лада.Онлайн».