Компания Nissan запатентовала в России имя Ariya

Компания Nissan зарегистрировала в Роспатенте новый товарный знак «Ariya». Именно так назывался прошлогодний концепт первого полностью электрического кроссовера японской марки, который уже через несколько лет станет серийным.

Причем тут Россия, спросите вы? Регистрация названия модели в нашей юрисдикции – первый признак того, что Nissan действительно рассматривает возможность вывода электрокара Ariya на российский рынок. Такое развитие событий, как сообщали «Автоновости дня», не исключал и PR-директор Nissan и Datsun в России Роман Скольский.



Nissan Ariya. Фото Nissan



Nissan Ariya. Фото Nissan



Интерьер Nissan Ariya. Фото Nissan



Интерьер Nissan Ariya. Фото Nissan

Концепт электрического кроссовера Nissan Ariya дебютировал в октябре прошлого года на автосалоне в Токио. Новинка, сопоставимая по габаритам с моделью X-Trail, оснащена двумя электромоторами, полным приводом и фирменной системой ProPilot 2.0, способной самостоятельно управлять автомобилем, автоматически контролируя скорость и рулевое управление.

Кроме того, Ariya первым «примерил» новый фирменный стиль Nissan. Такую же решетку радиатора V-образной формы и совмещенные с ней «бумеранги» дневных ходовых огней затем получат все будущие модели бренда. Электрокары, в свою очередь, возьмут от него «медный» декор, минималистичный интерьер и обтекаемый силуэт кузова.