Путин назвал Севастополь патриотической столицей России

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Севастополь можно уверенно называть патриотической столицей России в силу исторических причин, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с крымской общественностью в Севастополе.

«Что касается патриотической столицы, то Севастополь в силу исторических причин является таким городом. Севастополь по определению уже давно такой столицей является», – сказал глава государства.

По словам Путина, героическая история Севастополя уходят своими корнями вглубь веков.