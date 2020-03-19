Путин назвал Севастополь патриотической столицей России

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Севастополь можно уверенно называть патриотической столицей России в силу исторических причин, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с крымской общественностью в Севастополе.
«Что касается патриотической столицы, то Севастополь в силу исторических причин является таким городом. Севастополь по определению уже давно такой столицей является», – сказал глава государства.
По словам Путина, героическая история Севастополя уходят своими корнями вглубь веков.
«Это даже глубже, чем Крымская война 1853-1856 годов. Это совершенно очевидный факт. Я уже не говорю про Великую Отечественную войну, которая вообще полна героическими событиями и Севастополя, и Крыма в целом», – отметил российский лидер.