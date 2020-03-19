Стало известно, где был объявленный в розыск глава района в Алтайском крае

Временно отстраненного от должности главу Каменского района Федора Найдена разыскали и скоро отправят в СИЗО. Об этом узнал amic.ru от адвоката Найдена.

Федор Найден спел в клипе про Камень-на-Оби.

скрин youtube.com

Выяснилось, что накануне заседания суда Федору Найдену внезапно стало плохо и потребовалась госпитализация. Адвокат Евгений Коноваленко, сообщил, что у его клиента на ближайшее время была назначена плановая операция в Барнауле.

«Судья прекрасно знала, где находился мой клиент, но она действовала сугубо формально», — рассказал Евгений Коноваленко.

Федор Найден находился в больнице и никуда от правосудия не скрывался, уверяет он.

Теперь отстраненного главу должны поместить в СИЗО на два месяца. Адвокат говорит, что такая мера, как арест, судом избрана быть не могла, поскольку статья, по которой был осужден Найден, не предполагает лишения свободы — как реального, так и условного.

Он не смог объяснить, чем вызвано решение судьи.

Как уже сообщалось, Федора Найдена осудили за воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Защита с приговором не согласилась и подала апелляцию.

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