Алтайские таможенники остановили монгольских контрабандистов партией медицинских масок

На границе с Республикой Алтай было пресечено незаконное перемещение через границу медицинских масок. Граждане Монголии пытались вывезти партию такой продукции общим весом 12 кг, сообщает Алтайская таможня. При этом в обычных условиях им бы ничего не грозило, но запрет на вывоз масок из страны был временно введен правительством РФ в связи с распространением коронавируса.

При проведении таможенного контроля на автомобильном пункте пропуска «Ташанта» в багаже у граждан Монголии была обнаружена партия из 4350 медицинских масок весом около 12 кг. Они пытались вывезти товар в родную страну, но сопроводительные документы у них отсутствовали. В данный момент медицинские маски включены в перечень продукции, которую временно запрещено вывозить из России. В связи с этим они были возвращены на территорию страны. В отношении граждан Монголии возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации).

Отметим, что многие жители Барнаула жалуются на отсутствие медицинских масок в аптеках города.