В России водят новые правила по оформлению больничных для отправленных на карантин

Правила будут распространяться на тех россиян, которые приехали из-за стран, где зафиксированы вспышки коронавируса.

Больничные листы в России начали оформлять по новым правилам. Новшество коснется только тех россиян, которые вынужденно находятся на карантине после возвращения на родину из страны, где были зафиксированы вспышки коронавируса.

Как сообщается на сайте правительства РФ, для оформления больничного пациенты должны написать заявление и приложить заграничный паспорт со страницей, где есть отметка о пересечении российской границы. Для подтверждения посещения страны, где выявлен COVID-19, можно также предоставить авиабилет. Этих документов вполне достаточно для оформления больничного листа сроком на 14 дней.

В документе уточняется, что пособие будет назначено и выплачено по электронному листу. Также обращается внимание на то, что новые правила по оформлению больничных листов будут действовать только с 20 марта по 1 июля.

В России уже констатировали первую смерть от коронавируса. Тем временем, статистика по заболевшим свидетельствует о росте. По данным на 18 марта, количество зараженных с 33 выросло до 150.