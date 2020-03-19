ЦБ Турции снижает процентные ставки

ЦБ понизил базовую ставку кредитования до 9,75%, говорится в его заявлении.

Центральный банк заявил, что может в любой момент ввести ликвидность на рынок с аукционами РЕПО сроком до 91 дня по ставке на 150 базисных пунктов ниже базовой. Он также сократил требования к валютным резервам на 500 базисных пунктов по всем видам обязательств и срокам погашения для банков, которые отвечают целям роста кредитования.

Лира продлила предыдущие минимумы, торгуясь на 1% ниже отметки 6,49 за доллар на стамбульской бирже.

Отметим, что ЦБ Турции стремится смягчить влияние коронавируса на экономику страны, которую правительство хотело бы увеличить на 5% в этом году. Но экономисты предупредили, что агрессивное монетарное смягчение может усилить давление на лиру, которая торгуется на самом низком уровне со времен валютного кризиса летом 2018 года.

В четверг банк должен был провести очередное заседание своего комитета по денежно-кредитной политике.

Банк заявил, что резкое падение цен на энергоносители поможет компенсировать влияние на инфляцию более слабой лиры.