Гороскоп на 19 марта 2020 года для всех знаков зодиака: удача будет сопутствовать в любой творческой деятельности, но лучше в этот день держаться подальше от начальства

День 19 марта 2020 года – это 25-й лунный день, находится в фазе убывающей Луны. Луна – в знаке Водолея.

Этот день идеально подходит для любой творческой и умственной деятельности, для организации и проведения всевозможных мероприятий, для изучения и внедрения новых технологий. Во всем будет сопутствовать успех и открываться новые возможности. Единственное предостережение в этот день касается активного вовлечения в свою деятельность вышестоящего начальства или государственных структур, для этого лучше выбрать другое время.

В этот день у многих возможно обострение хронических заболеваний.

Гороскоп на 19 марта 2020 года для знаков стихии Огонь

Овен

В целом благоприятный день для любых творческих начинаний, но нужно стараться избегать конфликтов, особенно с бывшими соперниками. В этот день следует отказаться от любых покупок, они окажутся неудачными.

Лев

Тяжелый день, требующий сосредоточенности и необходимости отстаивать свою точку зрения. Для этого, возможно, придется идти на лукавство, но в конечном итоге это окажется оправданным. Не давайте сегодня в долг – скорее всего, вам эти деньги не вернут.

Стрелец

Сегодня стоит прислушаться к советам друзей, они помогут решить давние проблемы. В целом день благоприятный для творчества, бизнеса и заключения договоров. Будьте осторожны при обращении с острыми предметами, в этот день велика вероятность травмы.

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Козерог

Благоприятное время для активных дел, участия в соревнованиях и азартных играх. Но лучше, конечно, не играть на деньги – они не принесут удачи. Возможна встреча с человеком из прошлого, которая станет судьбоносной.

Телец

Переломный день, важный для принятия серьезных решений. Вас ожидают сомнения, но не стоит бояться сделать шаг вперед. Возможно, вам понадобится поддержка близких людей, в этот день она не будет лишней.

Дева

Сегодня будут решаться самые сложные задачи. Лучшее время для того, чтобы закончить давно начатые дела и взяться за новые. Главное – отбросить сомнения и не зацикливаться на возможных трудностях. В этот день нужно быть осторожным на дорогах.

Гороскоп на 19 марта 2020 года для знаков стихии Воздуха

Весы

Всю черновую работу в этот день можно сделать с максимальной пользой. Не поддавайтесь ни на какие авантюры, заманчивые предложения, особенно если они исходят от людей, с которыми вы когда-то были компаньонами. Теперь у вас разные дороги и ваша – более удачливая.

Водолей

Благоприятный день для любой творческой работы, бизнеса, финансовых вложений. Но во всем нужно следовать собственной интуиции и не слушать ничьих советов – сегодня они не пойдут на пользу. Возможны неожиданные денежные поступления и подарки, о которых вы давно мечтали.

Близнецы

Удачный день для любых начинаний и поездок, для общения с друзьями и близкими. Вам будет удаваться все, за что вы беретесь. И даже возвращение в прошлое в виде воспоминаний или звонков старым друзьям окажется в этот день полезным.

Гороскоп на 19 марта 2020 года для знаков стихии Воды

Рак

Ракам пора прекратить пятиться назад. Сегодня благоприятный день для того, чтобы перейти эту черту. Не позволяйте никому усомниться в ваших возможностях или отговорить вас от принятия поспешного решения – именно в этот день оно может оказаться судьбоносным.

Скорпион

День благоприятный для финансовых вложений и заключения сделок. Вы настроены решительно и все у вас будет получаться, но будьте готовы к тому, что сегодня вашим близким может потребоваться ваша поддержка.

Рыба

Звезды сегодня благосклонны к Рыбам. День благоприятен для любых начинаний, поездок, покупок. Все, что будет сделано сегодня, будет иметь долгое, удачное продолжение. Возможно денежное поступление из неожиданного источника.