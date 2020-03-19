Гороскоп на 19 марта 2020 года для всех знаков зодиака: удача будет сопутствовать в любой творческой деятельности, но лучше в этот день держаться подальше от начальства

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Гороскоп на 19 марта 2020 года для всех знаков зодиака: удача будет сопутствовать в любой творческой деятельности, но лучше в этот день держаться подальше от начальства

День 19 марта 2020 года – это 25-й лунный день, находится в фазе убывающей Луны. Луна – в знаке Водолея.

Этот день идеально подходит для любой творческой и умственной деятельности, для организации и проведения всевозможных мероприятий, для изучения и внедрения новых технологий. Во всем будет сопутствовать успех и открываться новые возможности. Единственное предостережение в этот день касается активного вовлечения в свою деятельность вышестоящего начальства или государственных структур, для этого лучше выбрать другое время.

В этот день у многих возможно обострение хронических заболеваний.

Гороскоп на 19 марта 2020 года для знаков стихии Огонь

Гороскоп на 19 марта 2020 года для всех знаков зодиака: удача будет сопутствовать в любой творческой деятельности, но лучше в этот день держаться подальше от начальства

Овен

В целом благоприятный день для любых творческих начинаний, но нужно стараться избегать конфликтов, особенно с бывшими соперниками. В этот день следует отказаться от любых покупок, они окажутся неудачными.

Лев

Тяжелый день, требующий сосредоточенности и необходимости отстаивать свою точку зрения. Для этого, возможно, придется идти на лукавство, но в конечном итоге это окажется оправданным. Не давайте сегодня в долг – скорее всего, вам эти деньги не вернут.

Стрелец

Сегодня стоит прислушаться к советам друзей, они помогут решить давние проблемы. В целом день благоприятный для творчества, бизнеса и заключения договоров. Будьте осторожны при обращении с острыми предметами, в этот день велика вероятность травмы.

Гороскоп на 19 марта 2020 года для знаков стихии Земли

Гороскоп на 19 марта 2020 года для всех знаков зодиака: удача будет сопутствовать в любой творческой деятельности, но лучше в этот день держаться подальше от начальства

Козерог

Благоприятное время для активных дел, участия в соревнованиях и азартных играх. Но лучше, конечно, не играть на деньги – они не принесут удачи. Возможна встреча с человеком из прошлого, которая станет судьбоносной.

Телец

Переломный день, важный для принятия серьезных решений. Вас ожидают сомнения, но не стоит бояться сделать шаг вперед. Возможно, вам понадобится поддержка близких людей, в этот день она не будет лишней.

Дева

Сегодня будут решаться самые сложные задачи. Лучшее время для того, чтобы закончить давно начатые дела и взяться за новые. Главное – отбросить сомнения и не зацикливаться на возможных трудностях. В этот день нужно быть осторожным на дорогах.

Гороскоп на 19 марта 2020 года для знаков стихии Воздуха

Гороскоп на 19 марта 2020 года для всех знаков зодиака: удача будет сопутствовать в любой творческой деятельности, но лучше в этот день держаться подальше от начальства

Весы

Всю черновую работу в этот день можно сделать с максимальной пользой. Не поддавайтесь ни на какие авантюры, заманчивые предложения, особенно если они исходят от людей, с которыми вы когда-то были компаньонами. Теперь у вас разные дороги и ваша – более удачливая.

Водолей

Благоприятный день для любой творческой работы, бизнеса, финансовых вложений. Но во всем нужно следовать собственной интуиции и не слушать ничьих советов – сегодня они не пойдут на пользу. Возможны неожиданные денежные поступления и подарки, о которых вы давно мечтали.

Близнецы

Удачный день для любых начинаний и поездок, для общения с друзьями и близкими. Вам будет удаваться все, за что вы беретесь. И даже возвращение в прошлое в виде воспоминаний или звонков старым друзьям окажется в этот день полезным.

Гороскоп на 19 марта 2020 года для знаков стихии Воды

Гороскоп на 19 марта 2020 года для всех знаков зодиака: удача будет сопутствовать в любой творческой деятельности, но лучше в этот день держаться подальше от начальства

Рак

Ракам пора прекратить пятиться назад. Сегодня благоприятный день для того, чтобы перейти эту черту. Не позволяйте никому усомниться в ваших возможностях или отговорить вас от принятия поспешного решения – именно в этот день оно может оказаться судьбоносным.

Скорпион

День благоприятный для финансовых вложений и заключения сделок. Вы настроены решительно и все у вас будет получаться, но будьте готовы к тому, что сегодня вашим близким может потребоваться ваша поддержка.

Рыба

Звезды сегодня благосклонны к Рыбам. День благоприятен для любых начинаний, поездок, покупок. Все, что будет сделано сегодня, будет иметь долгое, удачное продолжение. Возможно денежное поступление из неожиданного источника.