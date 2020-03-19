Важные события, произошедшие в истории России в день 19 марта

История России складывается из памятных дат и важных событий, происходящих в разные годы. Не является исключением и день 19 марта, который отмечен важными событиями в политической, общественной и культурной жизни страны.

Важные события в государственной и политической жизни России в день 19 марта

19 марта 1441 года в Москву из Флоренции вернулся митрополит киевский Исидор

Исидор был образованным человеком, греком по происхождению, главным делом его жизни была уния православной и католической церквей. В 1437 году он был возведен Константинопольским патриархом Иосифом II в сан митрополита Киевского и всея Руси, а в 1439 году был возведен в сан кардинала Римской церкви.

В Москву он вернулся в новом качестве, с посланием от папы Евгения IV и просьбой помогать митрополиту в воссоединении Католической и Русской Церквей. Однако Князь московский Василий II не оценил стремлений Исидора, он приказал взять его под стражу и заточить в Чудов монастырь. Митрополит не покаялся и не отрекся от унии. Через некоторое время он бежал из тюрьмы и навсегда уехал в Рим.

19 марта 1697 года началось Великое посольство Петра I в Европу

Великое посольство представляло собой дипломатическую миссию России в страны западной Европы, которая была организована Петром I с геополитическими целями и стало судьбоносным для страны. В этот день, 19 марта 1697 года Великое посольство в количестве 280 человек выехало из Москвы.

Поездка по странам Европы продолжалась до лета 1698 года. Она показала существующую расстановку сил в Европе, наметила будущих союзников и определила направление внешней политики Российского государства.

19 марта 1970 года советские диссиденты Андрей Сахаров, Валентин Турчин и Рой Медведев написали открытое письмо советскому правительству с призывом к демократизации общества

В этом письме они говорили о необходимости изменения жизни в Советском Союзе и излагали программу модернизации советского государства, развития науки, экономики и культуры. Ответа на это письмо не последовало.

Важные события в культурной и общественной жизни России в день 19 марта

19 марта 1898 года состоялось открытие Государственного Русского музея

Указ об открытии музея был подписан императором Николаем II. К этому моменту была собрана большая коллекция произведений искусства: картин, скульптур, гравюр, рисунков, икон и изделий декоративно-прикладного искусства.

Открытие экспозиции стало большим событием в культурной жизни России. В залах музей экспонировались картины великих русских художников и работы скульпторов.

На сегодняшний день Русский музей является крупнейшим хранилищем произведений искусства и насчитывает около 400 тысяч экспонатов.

19 марта 1899 года в Санкт-Петербурге открывается первая в России станция скорой медицинской помощи

Первая станция скорой помощи в России включала десять конных экипажей и двадцать санитаров. Ее инициаторами были два известных хирурга – Николай Вельяминов и Генрих Турнер. В основу работы станции были положены: бесплатность, общедоступность, плановость, а также использование достижений медицинской науки и техники.

19 марта 1999 года была проведена первая трансляция передач с Шабаловки с использованием новых технологий IP/TV

Это стало прорывом в телевещании, потому что IP/TV не транслируется через интернет, для его передачи используется интернет-протокол передачи данных, технология зависит не от мировой сети, а от провайдера, предоставляющего услугу. Это самый современный и оптимальный вариант с точки зрения качества и возможностей. Эта технология не требуются антенны и даже телевизора. Передачи можно смотреть на любом гаджете с экраном.

19 марта 2008 года в МГУ им. Ломоносова состоялась презентация самого мощного в России компьютера «Скиф МГУ»

Компьютер «Скиф МГУ» – это совместная разработка МГУ, Института программных систем (ИПС) и компании «Т-Платформы», выполненная в рамках суперкомпьютерной программы «СКИФ-ГРИД». Производительность системы, построенной на базе 625 модульных серверов с 1250 четырехъядерными процессорами, равна 60 триллионам операций в секунду.

Происшествия и трагические события, произошедшие в России в день 19 марта

19 марта 1934 года русский колхозник Митрофан Никитин стреляет из револьвера по гробу Ленина в Мавзолее

Митрофан Никитин в период коллективизации был свидетелем раскулачивания, голода, отъема у крестьян хлеба и во всем считал виновным вождя мирового пролетариата. Когда предоставилась возможность, он написал предсмертную записку, положил ее в карман, отстоял очередь в Мавзолей и произвел два выстрела по гробу Ленина. Третий выстрел он сделал себе в сердце.

Все произошло мгновенно, и случайные свидетели даже не успели испугаться. Им под угрозой расстрела запретили об этом кому-либо говорить. Это была первая попытка «уничтожить» мертвого Ленина, но далеко не последняя. Желающие привлечь таким образом внимание к проблемам советского государства находились еще не раз.

19 марта 2007 года на угольной шахте «Ульяновская» в Кемеровской области произошел взрыв метана

Авария на шахте «Ульяновская» произошла днем, в 14 часов 19 минут. Во время проведения работ случился мощный выброс метана, но из-за блокировки газозащитного оборудования шахту обесточить не удалось. В момент взрыва в шахте находились 203 горняка, 110 человек погибли, 93 удалось спасти.

19 марта 2016 года в Ростове-на-Дону произошла авиакатастрофа Boeing -737

Ночью в 3 часа 42 минуты в аэропорту города Ростова-на-Дону при посадке разбился пассажирский самолет Boeing-737, следовавший рейсом из Дубая. Причиной аварии называют плохие погодные условия, при которых экипаж не смог совершить правильной посадки. На борту самолета находилось 62 человека, 7 членов экипажа и 55 пассажиров, в том числе четверо детей. Все они погибли.