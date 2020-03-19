Китайские ученые посчитали сколько месяцев будет продолжаться эпидемия коронавируса в 2020 году

Китайские ученые рассказали сколько месяцев будет продолжаться эпидемия коронавируса. Тут специалисты считают, что COVID-2019 не успокоится по меньшей мере до июня текущего года. Так говорит Чжун Наньшань, который возглавляет комиссию государственного комитета по здравоохранению. В это же время в ВОЗ отметили, что вряд ли до лета все успокоится.

Китайские ученые уверены, что эпидемия коронавируса скоро отступит

Китайские специалисты отмечают, что в мире коронавирус будет бушевать до лета текущего года. В это же время Майкл Райан, который является официальным представителем ВОЗ, считает, что исчезновение инфекции к лету практически невозможно.

Райан отметил, что это ложная надежда, так, как коронавирус не может просто так пройти, подобно гриппу. Медики надеются на то, что это может произойти, но это действительно будет подарок судьбы, а сейчас нет никаких оснований или фактов, чтобы точно что-то заявлять.

Сейчас в ВОЗ призывают действовать более агрессивно, чтобы сдержать инфекцию. В настоящее время некоторые страны уже работают над созданием лекарства. Тут трудится и Российская Федерация.

Татьяна Голикова в начале месяца отметила, российские специалисты собираются ускорить процесс создания препарата, который мог бы предотвратить дальнейшее заражение и вылечить инфицированных людей. Специалисты пытаются побыстрее сделать все возможное, чтобы предоставить соответствующие препараты.

Когда будет готово лекарство против коронавируса

В Китае эксперты работают над созданием противоядия. Тут собираются уже в апреле начать испытывать часть препаратов. Занимаются всемирной проблемой и в Соединенных Штатах Америки. Трамп ранее говорил, что работа движется быстро и успешно. В Америке, как и в Китае, уже в апреле начнут проводить испытания.

Американские ученые уже вводили препарат мышам, после чего появился ответ иммунной системы. Потому предполагается, что вакцина сумеет успешно побороть коронавирус.

В России считают, что хорошо, что так много стран одновременно работают в одном и том же направлении. Так, совместными силами вакцина может появиться уже в начале лета. Саму вакцину можно сделать быстро, за несколько недель, но есть промежуток времени, который никак не получится перепрыгнуть. Препарат нудно протестировать и провести еще испытания на животных.

Сколько месяцев будет длиться эпидемия короновируса в Великой Британии

В Великой Британии считают, что эпидемия будет длиться до весны, но 2021 года. Предположительно считают, что в стране могут заразиться более 7 млн человек. Некоторые специалисты тут уверены, что переболеть могут 80% всего населения в ближайший год. Около 15% человек будут госпитализированы.

Профессор Крис Уитти, который является главным медицинским советником правительства, считает, что это худший сценарий развития событий, и на самом деле все может оказаться не так плохо, но нужно быть готовыми ко всему.

По словам Уитти, к концу первого летнего месяца эпидемия пойдет на спад. Все снова вернется уже в ноябре, как это происходит со стандартным сезонным гриппом. Профессор предполагает, что это может длиться очень долго, но со временем у людей появится иммунитет, потому все станет не таким серьезным и опасным.

В соответствии с моделированием, которое сделали английские специалисты, количество зараженных будет быстро увеличиваться на протяжении следующих 10 недель. Пик заболеваемости выпадет на конец мая и средину июня.

В России увеличилось количество больных коронавирусом

Всего за одни сутки на территории Российской Федерации появилось еще 83 человека, которые подцепили коронавирус. В настоящее время общее количество зараженных по всей стране составляет 147 человек.

Все люди, которые заболели в последние пару недель, вернулись из-за границы. Всех их госпитализировали на карантин. Известно, что два гражданина Китая уже вылечились. Выздоровел еще гражданин Италии и россиянин.

Случаев заражения может быть значительно больше, чем отмечено в официальной статистике, ведь это только те люди, которые обратились за помощью к медикам. Сейчас доктора продолжают наблюдать за пациентами, которые вернулись из-за границы. В настоящее время под контролем почти 18 тыс. человек.

Стоит напомнить, что 18 марта 2020 года в стране начал работать запрет на прием иностранцев. Премьер-министр также распорядился ограничить полеты в США, Эмираты и Великую Британию. Исключением являются только регулярные перелеты из российской столицы в Лондон, Нью-Йорк, Абу-Даби.