Какой сегодня праздник 19 марта 2020 года: в этот день отмечаются важные даты для жителей России и других государств

Какой сегодня праздник 19 марта 2020 года отмечают жители России и других мировых государств можно узнать из любого информационного ресурса. В этот отмечается несколько важных событий: Международный день клиента, религиозный праздник Константиновы круги и российский профессиональный праздник День моряка-подводника.

Международный День клиента отмечается во всем мире 19 марта 2020 года

Во всем мире, каждый год 19 марта празднуется День клиента. Этот праздник не является официальным и не считается выходным днем. Данное торжество довольно молодое. Первый раз День клиента отмечали в 2010 году. Создателями праздника по праву считаются бизнесмены из Российской Федерации и Литвы. Но уже через несколько лет данное мероприятие стало популярным и во многих зарубежных государствах.

В этот день все люди, чья профессиональная деятельность связана с оказанием услуг либо торговлей, выражают свою признательность клиентам, пользующимся данными видами товаров и услуг. На 19 марта обычно запланировано проведение различных скидок и распродаж. Кроме того принято устраивать акции и лотереи. Таким образом, предпринимателям удается привлекать новых потребителей и стабильно увеличивать свои доходы.

Православные верующие 19 марта отмечают День Константиновых кругов

Православная церковь ежегодно 19 марта отмечает религиозный праздник День Константиновых кругов. Иначе данное событие называется День кругов вокруг колодца или День мученика Константина. Уже из названия понятно, что праздник имеет непосредственное отношение к воде. Такая связь объясняется историей возникновения значимого события.

В древнем городе Амморея стоял православный Храм, в котором и служил Константин. Город постоянно подвергался атаке со стороны мусульман. Чтобы защитить свои семьи и веру в Господа Константин взял оружие и вступил в ряды солдат. Но удача оказалась на стороне врага. Константина и его 41 соратника пленили.

Пленных доставили в один из городов Сирии. Мусульмане около 10 лет пытками и наказаниями пытались заставить их отказаться от религиозных убеждений и принять мусульманство. Пленники оставались верны Христу даже под угрозой гибели.

Видя несломленную веру христиан, их убили, а изувеченные тела бросили в реку Евфрат. Именно поэтому 19 марта вся вода в природных источниках считается священной.

День моряка-подводника отмечают жители России в марте

Каждый год 19 марта на все территории Российской Федерации чтят сильных и смелых мужчин, которые связали свою жизнь с морем, а именно стали моряками-подводниками. Суть данное торжества сводится к напоминанию всем россиянам о том. Какую огромную роль исполняют подводники в жизни Родины.

В этот день принято чествовать действующих моряков, ветеранов, и чтить память тех, кого уже нет на этом свете. Руководство ВМФ поздравляет всех моряков, устраивает торжественные мероприятия и концерты. Подводники возлагают цветы и венки на могилы погибших товарищей.

Впервые День моряка-подводника появился в 1906 году. Инициатором праздника стал Николай второй. Однако сразу после революции 1917 года торжество было отменено. Спустя 89 лет 15 июля 1996 года Феликс Громов издал приказ о праздновании Дня моряка-подводника.