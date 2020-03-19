ЦБ РФ хочет повысить ключевую ставку

Цена доллара на столичной бирже подскочила до 75 руб. При этом 20 марта 2020 года пройдет рабочая встреча ЦБ РФ по вопросу повышения ключевой ставки. Эксперты оценили возможность ее повышения регулятором для усиления рубля. Пока ее значение остается на показателе 6% годовых.

В последние годы ЦБ поддерживал политику уменьшения ставки, что снижало инфляцию. Мировая эпидемия коронавируса привела к падению стоимости энергоресурсов. По этой причине российский Центральный банк может повысить свою ключевую ставку. Эксперты высоко оценивают вероятность подобного решения.

РФ является государством, которое очень связано с нефтяными котировками. Но в последнее время они катастрофически снижаются. Из-за этого и повышаются курсы валют. Если ключевая ставка останется без изменений, то из-за этого обесценится денежная масса и повысятся курсы иностранной валюты.

Также в кризисные времена увеличиваются разнообразные риски. Это приводит к тому, что деньги, которые взаймы выдают кредиторы, далее передаются под увеличенный процент. Если ЦБ РФ увеличит ключевую ставку, то это будет немаловажным сигналом для банковских структур к увеличению кредитных и депозитных ставок.

Может быть даже ситуация, что Центробанк повысит ставку на 3-4%, чтобы поддерживать курс рубля перед проведением голосования по изменениям в российской Конституции.

Эксперты полагают, что нефтяные котировки уже дошли до своего минимума. Цены на нефть, видимо, тоже показали дно своего снижения. Даже если Саудовская Аравия и Катар начнут продавать в Европу нефть по очень низкой цене, то из-за демпинга случится уменьшение предложения.

Уже текущие котировки для отрасли являются убыточными. Центральный банк может отказаться от повышения ставки, так как у правительства существуют более реальные возможности сдерживания падения российской валюты.