Российские власти могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Власти изучают возможность усилить ограничительные меры по всей стране в связи с распространением коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве.

По словам собеседника агентства, сейчас в кабмине обсуждаются различные варианты, тщательно анализируется ситуация с пандемией в Китае, Италии, Франции.

Так, всем россиянам могут рекомендовать не выходить из дома при появлении симптомов ОРВИ и немедленно вызывать врача. Работодателям хотят рекомендовать «подумать об удаленной работе для своих сотрудников», а помещения предприятий и ведомств — дезинфицировать. Также обсуждается отмена всех массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований.

«Понятно, что многим людям все эти рекомендации и решения, главным образом те, в которых речь может пойти об ограничениях и возможных запретах, могут показаться избыточными. Но надо понимать, что ученые, специалисты-эпидемиологи, медики считают, что именно такие шаги являются очень эффективными в борьбе с эпидемией», — отметил источник в кабмине.

Собеседник агентства подчеркнул, что все эти меры изучаются, чтобы в итоге принять взвешенное решение.