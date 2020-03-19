Поздравления в День моряка-подводника, который отмечается в России 19 марта 2020 года

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mavit
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Поздравления в День моряка-подводника, который отмечается в России 19 марта 2020 годаВ России 19 марта 2020 года отмечается День моряка-подводника — праздник, приурочен людям, которые знают что такое настоящее доверие и поддержка товарища. В этот день каждому моряку-подводнику стоит пожелать сил и здоровья в их нелегком деле. Пусть в этот день для них звучат самые искренние и теплые поздравления, которые будут согревать им сердца даже в самых холодных водах.

Поздравления в День моряка подводника в стихах

Поздравления в День моряка-подводника, который отмечается в России 19 марта 2020 годаВ глубине подводных водПорой моряк обитает.Он не просто там живет,Он работу выполняет.И служба эта нелегка,И работа так сложна.С Днём подводника РоссииСпешим поздравить моряка.Курс держать постоянно вперёд,В судьбе только полный ход,Счастья, любви и добра,Покорения все глубинных вод!***Эта работа очень непростая,И не каждому труд по плечу,В день подводников вас вспоминаю,И от души поздравить хочу.Пусть помогут вам воды синие —Всем подводникам морякам.Будьте терпеливыми, будьте сильными,Возвращайтесь домой к маякам!Поздравления в День моряка-подводника, который отмечается в России 19 марта 2020 годаЧесть и слава подводному флоту —Он вдали от знакомых береговВыполняет хорошо работуИ к любым подвигам готов.Пусть шторма и трудные будни,Остаются всегда за кормой.Вас ждём, вас уважаем и любим —Из глубин приезжайте домой.***С днем моряка-подводникаПозволь сейчас поздравить,Задор твой, мужество и отвагуВ марте буду славить.Желаю в праздник твой добра,Как с другом только быть с подлодкой,Пускай удачи тебе сулятВсе непременно сводки.Везучим и здоровым будь,Семья пусть приносит радость,И только в обществе своих родныхПозволь себе иногда слабость.С Днем моряка-подводника РоссииПоздравлю смелых, мужественных парней,

Желаю, чтобы вам под силу былиГлубины океанов и морей.Идут пусть правильным курсом субмариныИ рядом близких будет надежная рука,Силы, терпения и выдержки желаюПодводникам, крепким морякам.***День моряка — подводникаОтметит вся страна!Скажем главный тост:«Вы гордость, рать и сила».И погружаясь под волну,Никогда веры не теряйте.За вас болеем крепкой душой,Вы это точно знайте.Пусть пенится морской прибой,Пусть чайки пролетаютЗа вас поднимем мы бокал,И все, пусть поднимают!

Открытка с прозой станет приятным сюрпризом для моряков подводников в профессиональный день

Поздравления в День моряка-подводника, который отмечается в России 19 марта 2020 годаПоздравляю с Днём моряка-подводника России. Желаю, чтобы у их берегов всегда царил достаток и благодать, пусть в глубоком океане жизни не будет боли и поражений. Желаю всегда оставаться смелым моряком, отменным профессионалом и просто счастливым человеком, у которого всё и всегда идет по наилучшему плану.***Дорогой моряк-подводник! Поздравляем тебя с профессиональным праздником! Желаем, чтобы в твоей жизни бушевал шторм, но только из красочных эмоций и счастливых моментов, в океане штиля, уюта, гармонии и искреннего успеха. Пусть твоя работа будет цениться по наивысшему рангу, пусть несет великую пользу всему государству и не только. Живи счастливо и на радостной ноте, цени здоровье и стремись к новым глубинам!Поздравления в День моряка-подводника, который отмечается в России 19 марта 2020 годаПоздравляю с Днём моряка-подводника. Спешу пожелать настоящих наград и благодарности за каждый миллиметр пройденной глубины, за выполнение каждой нелегкой задачи. Желаю, чтобы и под водой, и на берегу искрились понятные перспективы успеха, желаю ежедневно погружаться на глубину любви и комфорта на душе.***Поздравляем с самыми прекрасными пожеланиями здоровья, сил и счастья прекрасных мужчин с днём моряка-подводника России. Пусть никакие проблемы не заставят утомиться и усомниться в своих действиях. Пусть любовь и забота оберегают вас и ждут дома. Будьте удачливы, уверенны в себе, с лёгкостью достигайте поставленных задач.Пусть праздник 19 марта 2020 года оставит морякам только самые прекрасные воспоминания, которые будут наполнены искренними улыбками и поздравлениями.