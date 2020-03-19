Поздравления в День моряка-подводника, который отмечается в России 19 марта 2020 года

В России 19 марта 2020 года отмечается День моряка-подводника — праздник, приурочен людям, которые знают что такое настоящее доверие и поддержка товарища. В этот день каждому моряку-подводнику стоит пожелать сил и здоровья в их нелегком деле. Пусть в этот день для них звучат самые искренние и теплые поздравления, которые будут согревать им сердца даже в самых холодных водах.

Поздравления в День моряка подводника в стихах

В глубине подводных водПорой моряк обитает.Он не просто там живет,Он работу выполняет.И служба эта нелегка,И работа так сложна.С Днём подводника РоссииСпешим поздравить моряка.Курс держать постоянно вперёд,В судьбе только полный ход,Счастья, любви и добра,Покорения все глубинных вод!***Эта работа очень непростая,И не каждому труд по плечу,В день подводников вас вспоминаю,И от души поздравить хочу.Пусть помогут вам воды синие —Всем подводникам морякам.Будьте терпеливыми, будьте сильными,Возвращайтесь домой к маякам! Честь и слава подводному флоту —Он вдали от знакомых береговВыполняет хорошо работуИ к любым подвигам готов.Пусть шторма и трудные будни,Остаются всегда за кормой.Вас ждём, вас уважаем и любим —Из глубин приезжайте домой.***С днем моряка-подводникаПозволь сейчас поздравить,Задор твой, мужество и отвагуВ марте буду славить.Желаю в праздник твой добра,Как с другом только быть с подлодкой,Пускай удачи тебе сулятВсе непременно сводки.Везучим и здоровым будь,Семья пусть приносит радость,И только в обществе своих родныхПозволь себе иногда слабость.С Днем моряка-подводника РоссииПоздравлю смелых, мужественных парней,

Желаю, чтобы вам под силу былиГлубины океанов и морей.Идут пусть правильным курсом субмариныИ рядом близких будет надежная рука,Силы, терпения и выдержки желаюПодводникам, крепким морякам.***День моряка — подводникаОтметит вся страна!Скажем главный тост:«Вы гордость, рать и сила».И погружаясь под волну,Никогда веры не теряйте.За вас болеем крепкой душой,Вы это точно знайте.Пусть пенится морской прибой,Пусть чайки пролетаютЗа вас поднимем мы бокал,И все, пусть поднимают!

Открытка с прозой станет приятным сюрпризом для моряков подводников в профессиональный день

Поздравляю с Днём моряка-подводника России. Желаю, чтобы у их берегов всегда царил достаток и благодать, пусть в глубоком океане жизни не будет боли и поражений. Желаю всегда оставаться смелым моряком, отменным профессионалом и просто счастливым человеком, у которого всё и всегда идет по наилучшему плану.***Дорогой моряк-подводник! Поздравляем тебя с профессиональным праздником! Желаем, чтобы в твоей жизни бушевал шторм, но только из красочных эмоций и счастливых моментов, в океане штиля, уюта, гармонии и искреннего успеха. Пусть твоя работа будет цениться по наивысшему рангу, пусть несет великую пользу всему государству и не только. Живи счастливо и на радостной ноте, цени здоровье и стремись к новым глубинам! Поздравляю с Днём моряка-подводника. Спешу пожелать настоящих наград и благодарности за каждый миллиметр пройденной глубины, за выполнение каждой нелегкой задачи. Желаю, чтобы и под водой, и на берегу искрились понятные перспективы успеха, желаю ежедневно погружаться на глубину любви и комфорта на душе.***Поздравляем с самыми прекрасными пожеланиями здоровья, сил и счастья прекрасных мужчин с днём моряка-подводника России. Пусть никакие проблемы не заставят утомиться и усомниться в своих действиях. Пусть любовь и забота оберегают вас и ждут дома. Будьте удачливы, уверенны в себе, с лёгкостью достигайте поставленных задач.Пусть праздник 19 марта 2020 года оставит морякам только самые прекрасные воспоминания, которые будут наполнены искренними улыбками и поздравлениями.