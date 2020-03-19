Коронавирус добрался до Самары: зафиксирован первый случай заражения

Коронавирус был выявлен у одного местного жителя в Самаре 15 марта 2020 года. Это стал первый случай заражения в городе. Такие данные приводят в региональном штабе по борьбе с инфекцией, а информацию подтверждают в Роспотребнадзоре. В то же время, в пресс-службе областного правительства заявляют, что это уже четвертый случай заболевания в регионе.

Первый случай заболевания коронавирусом в Самаре

Первый случай заболевания коронавирусом был выявлен в Самаре 17 марта 2020 года. Об этом сообщается представителями регионального оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения инфекции. Анализы на заболевание показали положительный результат. Сразу же после случившегося пациента поместили в бокс и ограничили доступ к нему других лиц.Пока никаких прогнозов медики не дают, однако состояние здоровья заразившегося удовлетворительное, поэтому есть все основания полагать, что лечение пройдет успешно.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Самарской области

Если брать во внимание не только областной центр, а всю Самарскую область, то здесь картина с заражением коронавирусом выглядит более плачевно. Только за последние несколько дней вирус буквально охватил Тольятти. Там зафиксировано 4 случая заражения опасным заболеванием, первые три были выявлены 16 марта 2020 года.

Известно, что все пациенты накануне побывали за рубежом. Так, один из них недавно вернулся из Испании.«Пациенты проходят лечение в инфекционных боксах, их состояние оценивается как удовлетворительное», — сообщили медики.Помимо этого, под наблюдением врачей в настоящее время находятся лица, которые контактировали с зараженными пациентами в последние несколько дней.

Где провериться на заболевание коронавирусом в Самарской области

Специализированного центра или же лаборатории, в которой можно было бы без сомнений поставить диагноз пациенту, заболевшему коронавирусом, в настоящее время в Самарской области нет.На фоне растущего количества заразившихся инфекцией, это существенно усугубляет ситуацию. Местным жителям остается лишь надеяться на компетенцию врачей и самостоятельно выявлять первые признаки коронавируса.О намерении открыть специализированную лабораторию по выявлению инфекции накануне заявили в одной из частных клиник. Однако пока никаких подробностей нет. Вероятнее всего, это станет делом времени и средств. Прочем, насколько эффективных окажутся анализы в данном медицинском учреждении, если же таковые будут там проводиться, также остается неизвестно.