Приметы и поверья на сегодня 19 марта 2020 года расскажут о погоде на оставшуюся весну

Народные приметы и поверья на сегодня 19 марта 2020 года рассказывают о погоде на ближайшую весну, а также о том, что можно, а что не стоит на в коем случае делать в Константинов день. Многие из православных христиан в данный день часто почитают Аркадия Кипрского и 42 мученников.

Что сегодня 19 марта 2020 года нужно сделать на удачу

Предки в этот день с огромным нетерпением ожидали прилета аиста, так, как к данной птице очень ласково относились. Аист, что селился на доме, предвещал благополучие и хорошее продолжение рода, причем, в скором времени после того, как поселился.Раньше люди никогда не охотились за аистами, а до того, как произошло крещение Руси, их все считали святыми птицами, что призваны, чтобы защищать людей от злых сил, что пытались захватить мир человеческий. Если человек повстречал на своем пути аиста, он радовался, так, как считалось, что удача всегда будет с ним.

Приметы на 19 марта 2020 года в Константинов день

работа дятла в лесу означала продление холодов и морозов;

красный или оранжевый рассвет означает сильные ветра;

мороз в Константинов день предвещал продление холодов;

вороны каркали всей стаей, значит скоро можно ждать несчастья;

если лед тонет на реках и остальных водоемах, год будет трудным и несчастливым;

увидеть в лесу белого зайца означает к успеху;

если недавно вышедшея замуж дама пойдет в данный день на похороны мужчины, значит со своим супругом она долго жить не будет;

если каравай на свадьбу не вышел, значит и семья долго не протянет;

если у женщины пошла менструация во время беременности, 19 марта не стоит подходить к колодцу, чтобы не осквернить воду.

Предки во время ужина в данный день не доедали всю еду на столе. Остатки было принято выбрасывать в колодец. Считалось, что это угощения для покойников, которые в Константинов день наблюдали за живыми с помощью того самого колодца.

Что нельзя делать 19 марта 2020 года

Предки считали, что колодец и вода в нем имеют огромную силу, которая может подарить здоровье, силу и бодрость, потому практически все приметы, поверья и запреты на данный день связаны именно с колодцем.

В данный день людям нельзя было брать и пить из чужого колодца. Считалось, что, выпив такой воды, можно стать жадным и злым. Кроме того, у предков были еще некоторые запреты:

нельзя к колодцу идти женщинам в положении;

пить из чужой кружки запрещалось, чтобы не поссориться с ее хозяином из-за материальных благ;

воду со своего колодца нельзя давать чужому человеку, чтобы помыть руки. Считалось, что таким способом можно отдать всю свою удачу. Такой водой могут пользоваться только владельцы колодца;

этот день мамы должны проводить не с ребенком, так, как он может вырасти злым эгоистом;

не стоит никому рассказывать сны, которые приснятся в ночь на 19 марта, так, как они считаются вещими;

лучше всего воздержаться от курения, так, как вместе с дымом может уйти отличная идея и хорошие мысли.

Поверья на 19 марта 2020 года народные

В соответствии с традициями, предки в данный день топтали снег кругом колодца, чтобы вода в нем была прозрачной и вкусной. Колодец принимался в качестве своеобразного портала в мир покойников, потому остатки ужина нужно было выбросить в воду, чтобы почувствовать мертвых родственников и друзей.Вместе с тушкой петуха было принято три раза пройти кругом колодца, после чего вынести ее в лес, чтобы вместе с ней ушли проблемы и все заботы. Кроме того, в этот день нужно было обязательно посетить баню, не только попариться, но и смыть с себя страхи и болезни. Воду для этого нужно было набрать рано утром в своем колодце, добавить в нее отвар мяты и ромашки.Предки верили, что в этот день все ведьмы пытались попить воды из чужого колодца, чтобы получить себе все счастье и успех от хозяина. Считалось, что после того, как ведьма попьет воды, не стоит пить из колодца никому, ведь можно заболеть страшной болезнью.Колодцы в этот день лучше хорошо накрыть, и проследить за тем, чтобы никто иной к ним даже не приближался. Считалось, что, если чужой попьет воды из колодца, он усохнет, и придется копать новый.