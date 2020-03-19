Умер писатель Эдуард Лимонов: что известно о причине смерти и жизни писателя и политика

О смерти знаменитого писателя и общественного деятеля Эдуарда Лимонова СМИ сообщили 18 марта 2020 года. Это вызвало много вопросов у поклонников творчества публициста. Например, почему его не стало и что в Википедии сообщается о его жизни. Эдуард Вениаминович был очень интересным человеком.

Причина смерти Эдуарда Лимонова

Причиной смерти мужчины стала тяжелая болезнь горла. О том, что писателя не стало, рассказал его друг в социальных сетях. Известно, что накануне своей смерти Лимонов был в своем уме и пытался работать. Но так как у него были проблемы с горлом, он не мог нормально есть и пить, да и вообще ему было очень тяжело.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Писатель, поэт, общественник, политик и просто бунтарь: чем запомнился Эдуард ЛимоновНа днях его состояние еще больше ухудшилось, поэтому его спешно госпитализировали. Врачи приняли решение срочно провести операцию. В итоге были сделаны две операции, но прийти в себя 77-летний мужчина не смог.Близкие Лимонова комментировать его смерть не хотят. Есть версия, что Эдуард Вениаминович в последнее время страдал от рака горла, чем и объясняется его состояние. Во время последних интервью его здоровье не вызывало вопросов. Напротив, он выглядел довольно бодрым для человека, которому должно вот-вот исполниться 80 лет.Кстати, он до последнего работал, и 13 марта он даже сообщил о том, что права на публикацию своей новой книги он передал за гонорар известному изданию. Казалось, что ничего не предвещает беды, но в таком возрасте бороться с тяжелыми болезнями, тем более с раком, да еще и переносить операции очень сложно, каким бы знаменитым и известным он ни был.

Эдуард Лимонов: что сообщается о нем в Википедии

Родился писатель во второй половине февраля 1943 года. Его детство прошло в Харькове, а его настоящая фамилия Савенко. По воспоминаниям Эдуарда Вениаминовича, он в детстве перенес корь и видел пленных немцев, которые восстанавливали ж/д вокзал.Его родители были русскими и вели не самый обычный образ жизни, так как отец публициста был чекистом. По его словам, в их роду были аристократы.

Он закончил школу и сразу начал работать. Лимонов пробовал себя в разных рабочих специальностях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский политик и литератор Эдуард Лимонов 17 марта 2020 года скончался из-за продолжительной болезниВ 15 лет он стал писать стихи. В 20 лет принял участие в забастовке, а также занимался шитьем джинсов.В течение 7 лет начиная с 1967 года он жил в Москве, где начал писать активнее и взял себе псевдоним. По словам писателя, он отказал «чекистам», и поэтому ему пришлось уехать в США. Там он работал в прессе и критиковал буржуазный образ жизни.В 1980 году он уехал во Францию, где писал для журнала и поддерживал связи с местными коммунистами. В этой стране он получил гражданство. В 90-х годах вернулся в Россию, где участвовал в политической жизни страны. Он энергично работал и печатался, и стал оппозиционером. Он основал собственную партию и позже активно принимал участие во многих конфликтах. Почти 20 лет назад против него возбудили уголовное дело за хранение оружия. Мужчина несколько месяцев провел в тюрьме.

Интервью Лимонова Дудю

Год назад политик дал интервью Юрию Дудю, где рассказал много итересного. По его словам, Россией управляет не Путин, а олигархические кланы (всего их 30, по его мнению).Эдуард Вениаминович отметил, что у нынешнего президента нет приемника. Вообще, называя себя футурологом-предсказателем, он отметил, что никаких сроков правления главы страны называть не будет, но он подходит к концу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер Эдуард Лимонов: известные личности высказались о смерти писателяКстати, Эдуард Лимонов предсказал, что когда он умрет, в стране будет траур. Также он поделился своим мнением о Познере, к которому пришел на интервью, но его так и не показали.Вспомнил мужчина и о том, что более 20 лет назад он с соратниками захватил здание в Севастополе. А вот протесты 2011 года он считает большим разочарованием, так как их предали. Публицист считает ошибкой, что люди пошли на Болотную. Спросил его Дудь и о сексе с чернокожим, который описывается в его книге. На это писатель ответил уклончиво. Что касается любви к родине, то Лимонов отметил, что любит людей, которые ему близки. По его словам, это он понял в тюрьме.