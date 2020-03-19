Турецкий депутат призвал освободить заключённых из-за угрозы распространения коронавируса

В интервью Medyascope Гергерлиоглу рассказал, что в тюрьмах Турции находятся почти 300 тыс. человек, что намного превышает потенциал вместимости тюрем страны. Он напомнил, что в прошлом году проблема переполненности тюрем привела к вспышке чесотки.

Гергерлиоглу призвал освободить заключённых с высоким риском осложнений.

«Больные и пожилые заключённые, а также беременные женщины и матери должны быть освобождены в приоритетном порядке. Мы видели переполненные камеры во время наших визитов. Там была плесень и влажность. Люди даже не могли дышать», — сказал правозащитник.

Он также указал на находящихся в заключении больных раком, чья иммунная система предположительно ослаблена их состоянием.

«Похоже, администрация исправительных учреждений не может справиться с таким кризисом в данных условиях. Вы принимаете решительные меры для населения в целом, за исключением тюрем. Это огромный недочёт! Нельзя оставлять этих людей за решёткой, один на один со смертельной болезнью», — написал он ранее в понедельник в Twitter.

Правозащитник также привёл пример Ирана, где, по его словам, в связи с эпидемией были освобождены около 70 тыс. заключённых.

Кроме того, депутат направил парламентский запрос в Министерство юстиции с просьбой предоставить данные о состоянии здоровья заключённых в тюрьмах страны.

Министр юстиции Абдулхамит Гюль в понедельник утром выступил с докладом на эту тему, заявив, что ни у одного из заключённых до сих пор не был выявлен положительный результат на коронавирус, добавив, что в рамках мер по сдерживанию эпидемии были ограничены встречи с адвокатами.