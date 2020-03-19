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J. Scott Applewhite/AP

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/03/87f0ebb8623cfabbee6d7948cd0448e0.jpg" alt="Два американских конгрессмена заразились коронавирусом" />

В Соединенных Штатах практически одновременно заразились коронавирусом сразу две конгрессмена, сообщает CNN.

Положительный результат при тесте на коронавирус оказался у республиканца от Флориды Марио Диас-Баларта. Позднее стало известно о болезни демократа от штата Юта Бена Макадамса.

Макадамс написал в Twitter, что будет работать из дома, несмотря на коронавирус. Он признался, что у него проявлялись легкие симптомы заболевания, которые напоминали простуду.

По некоторым данным, число зараженных коронавирусом в США превысило 8 тысяч человек.

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