Два американских конгрессмена заразились коронавирусом

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J. Scott Applewhite/AP
В Соединенных Штатах практически одновременно заразились коронавирусом сразу две конгрессмена, сообщает CNN.
Положительный результат при тесте на коронавирус оказался у республиканца от Флориды Марио Диас-Баларта. Позднее стало известно о болезни демократа от штата Юта Бена Макадамса.
Макадамс написал в Twitter, что будет работать из дома, несмотря на коронавирус. Он признался, что у него проявлялись легкие симптомы заболевания, которые напоминали простуду.
По некоторым данным, число зараженных коронавирусом в США превысило 8 тысяч человек.
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