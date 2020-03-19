Заворотнюк рассказала о наболевшем в стихах

Дочь Заворотнюк довела до слез подписчиков своим обращение к ним.

Старшая дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна вновь на своей странице Instagram через стихи обратилась к подписчикам и неравнодушным к их ситуации людям.

Анна, сидя у окна, процитировала строки Мельникова "Все важные фразы", предложив тем самым "поразмышлять" на тему. По ее словам, все, о чем говорится в стихотровении ей очень близко, а через эти строки она поговорила со своими подписчиками.

"«Все важные фразы» Мельникова Я очень люблю бжжрхча это стихотворение, оно очень близко моей душе это не художественная читка,а мой душевный разговор с вами", — пишет Анна.

Отметим, что где именно была сделана запись опять неизвестно, но подписчики были растроганы до слез столь проникновенным чтением Анны этого стихотворения. Многие поспешили пожелать здоровья ей и ее матери, которая продолжает бороться с тяжелым недугом.

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"Тоже читала этот стих 6-7 лет назад… очень тонкое и очень проницательное стихотворение!!! Вы прочли его с душой", "Нет просто слов!!!! Как же круто. Как красиво, Господи, я буду ждать следующий стих. Анечка, и, не забывайте никогда, вы просто идеал. Вы слишком красивая. Берегите себя", "Как же ты на мамочку похожа", "Вы прекрасны ! Здоровья Вам и Вашей семье ,пускай Мама скорее вернётся домой и дом наполнится счастьем ,здоровья Мамочке!! Всё будет хорошо!!", "Ну разве так можно, до слёз?", "Это очень искренне Тронуло душ", "Трудно подобрать слова Очень хорошие слова, прочтение в домашней обстановке, сильно тронуло сердце", "Замечательно!Хочется плакать!Спасиюо вам!Здоровья и счастья близким и родным!", "Мне нравится с тобой разговаривать по душам", — пишут комментаторы.

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