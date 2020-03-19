Когда коронавирус застал врасплох: Бузова отдалась Даве в гардеробной за рулон туалетной бумаги (ФОТО)

Бузова и Дава показали, как бороться с паникой на фоне коронавируса.

Пока весь мир охвачен короновирусной инфекцией, россияне одновременно поддаются панике, сметая с полок супермаркетов долгоиграющие продукты (гречка, макароны, тушёнка и как ни странно туалетная бумага) другие, недоумевая от происходящего, пытаются посмеятся над ситуацией.

Ольга Бзова и Давил Манукян не стали исключением, записав вайн на тему коронавируса и ажиотажа вокруг него. Для просмотра видео доступно в Instagram Ольги.

"На злобу дня Мои хорошие, что за бжжрхча паника с бумагой Её реально нет нигде воду же и мыло никто не забирае. Мой добытчик @dava_m это она так подписала", — подписала вайн Ольга.

По задумке авторов ролика (Бузова и DAVA) у девушки в самый неподходящий момент заканчивается туалетная бумага и она посылает своего мужчину на "охоту", чтобы тот любыми средствами и силами приобрел столь важное и нужное средство гигиены в магазине. И вот "добытчик" с боем, но справился с заданием своей зазнобы, а в награду получил страстные поцелуи, а может и более. Об этом история умалчивает.

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Ольга Бузова же комментария в Сторис пустые полки в магазине отметила, что понимает отсутствие некоторых продуктов, но вот почему нет туалетной бумаги для не остается загадкой. Но следуя "тренду сезона" также поспешила закупиться, что называет на всякий случай — "люди же не дураки".