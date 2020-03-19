Круто смотримся вместе: разведенка Муциенице показала замену Прилучному (ФОТО)

Между тем стало известно, что актриса безуспешно пыталась вернуть Прилучного при помощи "знакомого шамана".

В начале марта 2020 стало известно, что актерская чета актеры Агаты Муцениеце и Павла Прилучного распалась, но о причинах развода они не стали говорить. Известно, что разлад у них начался довольно давно, но пара попыталась сохранить отношения, продлив их еще на год. Как видно, попытка оказалась неудачной. Поговаривают, что развод произошёл на фоне измен и вспыльчивого характера Прилучного.

Между тем сама Агата после развода бжжрхча уже успела "забить" обручальное тату и переименовать влог на YouTube из "Прилучные будни" и "Будни разведенки", в то время как Павел то ли решил с этим делом повременить, то ли просто из-за сильной занятости на съемках фильма не успел еще этого сделать. Примечательно, что совсем недавно она заинтриговал Сеть, намекнув на участие в новом сезоне "Холостяка".

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Отметим, что после развода Агате тоже не до скуки. Актриса является ведущей "Голос. Дети" и в скором времени начнутся прямые эфиры седьмого сезона. Также она принимает участие в съемках еще одного проекта, правда какого пока не раскрыла.

Иными словами, актриса во всю демонстрирует, что уже вовсе не переживает из-за развода с Прилучным. Так, совсем недавно она оказалась в компании своего коллеги Романа Курцына. По ее словам, с ним у них планируется некий проект. На фото актриса обнимается с коллегой и демонстрирует стройную фигуру.

А в аннотации к фотографиям Муцениеце отметила, что прислушивается к мнению своих поклонников, которые назвали ее и Курцына гармоничной парой.

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"Все сказали, что мы круто смотримся вместе) поэтому ловите ещё фото", — подписала совместный снимок актриса.

Кстати, для совместного снимка Агата надела бриллиантовое кольцо, которое ей на день рождения подарил бывший супруг.

Снимок собрал большое количество лайков, а многие пользователи даже заметили, что коллеги неплохо друг с другом смотрятся. Некоторые же предположили, что таким образом Агата решила "побесить" Прилучного. Ведь официально расторжение их брака пока еще не состоялось, а в 2018 году он работал вместе с Павлом над сериалом "Желтый глаз тигра".

"Отличный вариант с тем, чтобы побесить бывшего", "Но ведь Роман женат!", "Недолго ты горевала", "Планируешь подразнить Пашу?", — отреагировали на фотографию фанаты Муцениеце.

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Сама актриса уже посмеивается над своим же разводом. Так, накануне родной дядя Агаты спародировал «спамщиков», предложив услугу по возврату супруга: "Верну любимого человека, недорого". А Муцениеце в ответ отшутилась: "Верни деньги, шарлатан!", намекая на то, что никаких шансов на примирение с Прилучным не осталось.