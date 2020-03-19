Сегодня, 19 марта 2020, также празднуют День моряка-подводника и другие события.
Какой сегодня праздник: 19 марта 2020 года отмечается церковный праздник Константиновы круги
Народный праздник Константиновы круги отмечается 19 марта 2016 года (по старому стилю – 6 марта).
В православном церковном календаре это дата почтения памяти 42-х мучеников из города Амморея – Константина и прочих. Название «Круги» праздник получил в честь обряда вытаптывания снега вокруг колодца.
Святой Константин жил в IX столетии. Был воином. Он оставил священный сан ради защиты родного города Аммореи от сарацинов. Вместе бжжрхча с 41 защитником Константина схватили и доставили в Сирию. Семь лет мусульмане пытались заставить христианских воинов отречься от православия и принять ислам, но первыми сдались в этой духовной схватке. Чтобы поражение не выглядело столь жалким, всех христиан (Константина в том числе) казнили. Их тела сбросили в реку Евфрат.
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Морозный день – жди скорой весны и теплого сухого лета.
Утренние заморозки означают подобную погоду еще на месяц.
Если застучал дятел – это к долгим холодам.
Плевать в колодец – что в глаза родной матушке.
19 марта нельзя пить из чужого колодца.
День моряка-подводника
В России в 2020 году День моряка-подводника отмечается 19 марта.
День моряка-подводника учредил приказ Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации Ф. Громова № 253 от 15 июля 1996 года. Дата приурочена к выходу 19 марта 1906 года указа императора Николая II о включении в классификацию судов военного флота подводных лодок.
Первый день без шапки
Зимой даже в небольшой мороз в шапке комфортно, уютно и тепло. Но какой бы удачной ни была модель, с приходом первого тепла хочется сбросить ее с головы, почувствовать свободу и облегчение. Этому событию даже приурочен нетрадиционный праздник.
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Первый день без шапки отмечается 19 марта. Дата праздника выбрана в связи с тем, что к середине марта появляются теплые солнечные лучи, тает снег. Приходит долгожданная весна.
Считается, что именно 19 марта можно попрощаться с зимним головным убором и положить его на полку шкафа до следующих холодов.
Международный день клиента
Международный день клиента отмечается ежегодно 19 марта.
Он носит неофициальный характер. Организаторами праздника выступили российские и латвийские бизнесмены. Они учредили его в 2010 году в честь своих потребителей. Эту идею вскоре подхватили предприниматели из других стран Европы и Америки. Постепенно праздник получил всемирный масштаб.
Кто празднует именины 19 марта 2020?
Аркадий, Елена, Константин, Максим, Федор.
Что произошло 19 марта 2020 в России и мире?
- 1474 – в Венеции принят закон об охране авторских прав на изобретения.
- 1899 – открыта первая в Петербурге станция скорой помощи
- 1906 – указом императора Николая II были созданы подводные силы Балтийского моря.
- 1918 – в США принят Акт о Стандартном Времени и утверждено деление на часовые пояса.
- 1922 – в Москве на Шаболовке сдана в эксплуатацию радиопередающая башня.
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Кто родился 19 марта 2020 из знаменитостей?
- Фридрих Карл Теттенборн 1778 – немецкий барок.
- Давид Ливингстон 1813 – английский миссионер.
- Фредерик Жолио-Кюри 1900 – французский физик.
- Александр Покрышкин 1913 – советский летчик-ас.
- Лев Кулиджанов 1924 – российский кинорежиссер.
- Борис Штоколов 1930 – советский оперный певец.
- Валерий Леонтьев 1949 – российский эстрадный певец.
- Надежда Бабкина 1950 – российская народная певица.
- Брюс Уиллис 1955 – американский киноактер, режиссер.
- Егор Гайдар 1956 – российский политический деятель и экономист.
- Нина Ананиашвили 1963 – грузинская и российская балерина.