Сегодня, 19 марта 2020, также празднуют День моряка-подводника и другие события.

Какой сегодня праздник: 19 марта 2020 года отмечается церковный праздник Константиновы круги

Народный праздник Константиновы круги отмечается 19 марта 2016 года (по старому стилю – 6 марта).

В православном церковном календаре это дата почтения памяти 42-х мучеников из города Амморея – Константина и прочих. Название «Круги» праздник получил в честь обряда вытаптывания снега вокруг колодца.

Святой Константин жил в IX столетии. Был воином. Он оставил священный сан ради защиты родного города Аммореи от сарацинов. Вместе бжжрхча с 41 защитником Константина схватили и доставили в Сирию. Семь лет мусульмане пытались заставить христианских воинов отречься от православия и принять ислам, но первыми сдались в этой духовной схватке. Чтобы поражение не выглядело столь жалким, всех христиан (Константина в том числе) казнили. Их тела сбросили в реку Евфрат.

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Морозный день – жди скорой весны и теплого сухого лета.

Утренние заморозки означают подобную погоду еще на месяц.

Если застучал дятел – это к долгим холодам.

Плевать в колодец – что в глаза родной матушке.

19 марта нельзя пить из чужого колодца.

День моряка-подводника

В России в 2020 году День моряка-подводника отмечается 19 марта.

День моряка-подводника учредил приказ Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации Ф. Громова № 253 от 15 июля 1996 года. Дата приурочена к выходу 19 марта 1906 года указа императора Николая II о включении в классификацию судов военного флота подводных лодок.

Первый день без шапки

Зимой даже в небольшой мороз в шапке комфортно, уютно и тепло. Но какой бы удачной ни была модель, с приходом первого тепла хочется сбросить ее с головы, почувствовать свободу и облегчение. Этому событию даже приурочен нетрадиционный праздник.

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Первый день без шапки отмечается 19 марта. Дата праздника выбрана в связи с тем, что к середине марта появляются теплые солнечные лучи, тает снег. Приходит долгожданная весна.

Считается, что именно 19 марта можно попрощаться с зимним головным убором и положить его на полку шкафа до следующих холодов.

Международный день клиента

Международный день клиента отмечается ежегодно 19 марта.

Он носит неофициальный характер. Организаторами праздника выступили российские и латвийские бизнесмены. Они учредили его в 2010 году в честь своих потребителей. Эту идею вскоре подхватили предприниматели из других стран Европы и Америки. Постепенно праздник получил всемирный масштаб.

Кто празднует именины 19 марта 2020?

Аркадий, Елена, Константин, Максим, Федор.

Что произошло 19 марта 2020 в России и мире?

1474 – в Венеции принят закон об охране авторских прав на изобретения.

1899 – открыта первая в Петербурге станция скорой помощи

1906 – указом императора Николая II были созданы подводные силы Балтийского моря.

1918 – в США принят Акт о Стандартном Времени и утверждено деление на часовые пояса.

1922 – в Москве на Шаболовке сдана в эксплуатацию радиопередающая башня.

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Кто родился 19 марта 2020 из знаменитостей?